Javier Milei y Cristina Fernández protagonizaron un picante cruce en las redes sociales donde hubo todo tipo de cuestionamientos y comentarios picantes a la hora de definir sus gobiernos y las políticas implementadas.

Este viernes, quien comenzó la historia fue la ex mandataria publicando un escrito con el título “A nueve meses de la llegada de Milei y ‘las fuerzas del cielo’”, acompañado por la frase del documento “Es la economía bimonetaria, estúpido". En la misma hoja se ven críticas a la gestión actual con algunos detalles.

Posteriormente, Milei aprovechó para contestarle bien al hueso: “Yo sé que vos de economía no entendes mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prende la tele hoy a las 19hs que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”, lanzó.

No obstante, Cristina no se quedó atrás y fue por más: “Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los set de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta. Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea. Cuando quieras -porque tiempo tenes… y lo dedicas a boludear en las redes- te espero en el (Instituto) Patria y te explico un poquito. Saludos cordiales… A vos y a todas las “fuerzas del cielo”. Dios mío!”, continuó.

“No te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase... A su vez, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada... Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo paso. Yo vine a rescatar al país no a hundirlo”, respondió una vez más el presidente.

Por último y poniéndole fin a la tensa discusión entre ambos, Cristina sentenció: “Ay Presidente! Ve que tengo razón! No hace más que seguir confirmando lo dicho: se la pasa boludeando en las redes. Largue Twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal. FIN”, dijo, imitando a lo hecho por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en cada uno de sus posteos.