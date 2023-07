"Somos cinco en casa y entre todos gastamos $200 mil por mes”, afirmó Juan Grabois

el referente social y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Juan Grabois, fue entrevistado en el programa “En Confianza”, conducido por la influencer Mai Pistiner.

La entrevista, que tiene el objetivo de ser descontracturada para entablar una conversación con el invitado totalmente informal, dejó muchos aspecto al descubierto de uno de los políticos, quizás, más desconocidos.

“Toda mi vida trabajé para el sector privado, nunca tuve un cargo público, mi principal ingreso son las regalías de mis tres libros que los publican editoriales multinacionales, tengo otros dos que no me generan ganancias”, asegura.

Grabois, un abogado de 40 años que organizó desde muy joven cooperativas y unidades productivas de trabajo colectivo, fundó el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). El universo de la dirigencia social lo empotró al mundo de la política y, desde esa plataforma, surge la incógnita de cómo maneja la descalificación en épocas preelectorales.

Grabois aseguró que "Argentina va a cambiar cuando un pibe de barrio sea presidente"

“Se pone todo medio tóxico”, reconoce y agrega: “No me mueve un pelo, tengo un poco el cuero duro, y cuando no tenés toda la líbido metida en la lógica de la competencia, sino en el aspecto colectivo de lo que estás haciendo, no te afecta tanto”.

“¿Cómo te llevas con el dinero?”, pregunta Mai. Y agrega: “Me gusta la simplicidad, que no es lo mismo que vivir sin comer, no he hecho votos de pobreza, pero me gusta -parafraseando la frase popularizada por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota del tema Un poco de amor francés, (del disco “La mosca y la sopa”, 1991) que el lujo es vulgaridad lo tengo muy presente”.

“Nunca me compré ropa porque siempre tuve alguien que me la regaló”, dice entre risas Grabois, mientras Mai le pregunta por su campera (“regalo de una compañera”) y luego desgrana su vestimenta: “Zapatillas compradas por mi mamá, el jean no sé quién me lo regaló” y sentencia con una llamativa frase: “A una casa de ropa, a comprar, no fui nunca”, remató mientras recordó que tiene un auto modelo 2001 y, risueñamente, reveló: “Se rompió hace poquito”.

Ante la presunción de sus ideas de izquierda, por más que no forme parte de ese partido político, Grabois se define como un “humanista” y defensor de la naturaleza. Y, para sorpresa de su entrevistada, se coloca a favor del matrimonio igualitario y de separar al Estado de la Iglesia. “No creo que el Estado deba consagrar el matrimonio de nadie, sino de garantizar los derechos de una pareja” aseveró.