Al ritmo de las elecciones, los candidatos en Chubut vienen bailando

FISCAL QUE SE DUERME, COMO EL CAMARÓN, SE LO LLEVA LA CORRIENTE

Mucho enojo provocó la decisión Tribunal Electoral Provincial en los ámbitos partidarios, ya que a diferencia de lo que ocurre habitualmente en los procesos electorales, en esta oportunidad se habilitó la permanencia de un solo fiscal partidario por mesa, además de un fiscal general por escuela, más un suplente. La molestia es porque la decisión impone que haya un mismo fiscal desde las 8 de la mañana, en el inicio del comicio, hasta la hora en que finalice el recuento de votos, que pueden ser las 22 hs o más tarde, según los casos, obligando a los representantes partidarios a trabajar durante 12 ó 14 horas seguidas, ya que nadie podrá ingresar para reemplazarlos.

Sobre todo, algunos conocedores de la gimnasia electoral advirtieron que la preocupación es porque en el momento del recuento es cuando más lucidez se necesita, pero quienes cumplan la labor ese día arrastrarán un largo cansancio por las horas acumuladas sin descanso. “Es cuando más despiertos tienen que estar los fiscales”, aclararon en esos ámbitos.

El ruido que provocó la medida es muy fuerte y algunos ya pensaron en matizar la jornada electoral al pasito de Ricky Maravilla, pero adaptando la letra: “Al fiscal que se duerme/al fiscal que se duerme…”.

SI NO TRABAJAN, ¿EN QUÉ GASTAN LOS BLOQUES DE LEGISLATURA?

Sabido es que la Legislatura decidió dejar de sesionar a la espera de que transcurra el período electoral, porque parece que los legisladores y legisladoras no quieren que sus actos legislativos (valga la redundancia) se interpreten como actividades vinculadas a la agenda político electoral. Fue así que luego de unos primeros meses en los que tampoco hubo trabajo demasiado intenso, entró en receso desde fines de mayo. Sin embargo, pese a la poca actividad, los integrantes del Poder Legislativo provincial no se olvidan de la cuestión salarial, en tiempos de inflación tan elevada, que afecta por igual a toda la clase trabajadora en su conjunto.

Por eso, aunque no tuvo mucha trascendencia pública, hubo una reciente actualización de los polémicos ‘gastos de bloque’, por lo que cada representante del pueblo recibirá, entre los meses de julio y diciembre de este año, la cifra de 300.000 pesos mensuales, lo que se adiciona en forma paralela a la dieta percibida por su tarea legislativa. Ahora bien, si suspendieron el trabajo para no confundir esa tarea con actividades políticas, ¿no es un poco contradictorio incrementar los gastos de los bloques políticos (valga, otra vez, la redundancia), si no están trabajando?

Como decía aquella vieja publicidad de una tarjeta de crédito, ‘Pertenecer tiene sus privilegios’.

UN DESCUIDO QUE CASI LOS DEJA AFUERA

Los candidatos del partido ‘Renovación y Desarrollo’, que van con boleta corta en Comodoro y postulan como intendente a Gonzalo Pérez, no ganan para sustos. Es que a último momento advirtieron un error en la boleta y debieron modificarla contra reloj, cuando ya tenían impresa la primera tanda. ¿Qué fue lo que pasó? Es que por un error en el diseño, la lista de concejales estaba integrada, en el mismo cuerpo de la boleta, con los postulantes al Tribunal de Cuentas Municipal.

Ocurre que de haber ingresado así al cuarto oscuro, tal como se había impreso el primer diseño, podrían haber sido impugnados el mismo día de la elección, quedándose sin la posibilidad de participar. Aunque desde el entorno partidario se manifestó la extrañeza porque en un primer momento se les había aceptado el modelo en el Tribunal Electoral Municipal y también en ámbitos electorales de otras provincias se había aceptado esa inclusión del Tribunal de Cuentas, lo cierto es que la gente de Gonzalo Pérez advirtió el error a tiempo.

¿Cómo se dieron cuenta? Fue gracias a una publicación de ADNSUR, que al presentar en un informe especial todos los modelos de boleta para la elección municipal, pudieron advertir la incorrección y salvarla a tiempo, por lo que el nuevo modelo se pudo imprimir a tiempo.

EL CANDIDATO QUE SE SIENTE COMO KEVIN BACON

El candidato a intendente por el partido Vecinal de Rada Tilly, Bruno English, al parecer tiene algo en común con Kevin Bacon y no precisamente por sus dotes actorales, según planteó en una entrevista con Canal 9. Según expresó el postulante, hoy la ciudad en la que nació y luego regresó tras estudiar varios años en Buenos Aires, le recuerda a la película ‘Footloose’, aquella de 1984 protagonizada, según los memoriosos que vivieron en aquellos años, por el mencionado actor.

“Rada Tilly es una sociedad muy conservadora, tanto que en los últimos 24 años la misma gente ha estado a cargo del gobierno –dijo Bruno, en la entrevista con el medio colega- y la gestión actual ha manejado muy bien el mensaje del miedo. El mensaje ha sido ‘ojo, que todas las demás opciones pueden traer terribles tempestades sobre nuestra ciudad’ –agregó-. Es lo que pasa en cualquier sistema de gobierno que perdura tantos años en el poder, como pasa en provincias del norte, con gobernadores o intendentes que duran muchos años en la gestión y manejan el argumento del miedo”, insistió.

¿RADA TILLY SE PARECE A REN, EL PUEBLO DE ‘FOOTLOOSE’?

¿Y qué tienen en común Rada Tilly y aquel pueblito llamado Ren, al que el adolescente Bacon va a vivir con su madre? En la peli de hace 40 años (para los votantes jóvenes, pueden ver de qué se trata en Netflix), el pueblo estaba dominado por un pastor ultraconservador, para colmo padre de la chica bonita a la que el protagonista, tras atravesar no pocas pruebas, tendrá que conquistar.

“Yo siempre hablo del pueblo de la película ‘Footloose’ –relató English-, un pueblo chiquito al que llega el protagonista desde Nueva York y en el pueblo no había boliches bailables, la gente es extremadamente conservadora. Yo me fui a estudiar a Buenos Aires y volví después de 18 años, con mi familia y vi que habían desaparecido las discotecas, los pubs y vi lo conservadora que se ha transformado mi ciudad. Por eso decidí participar, para tratar de aportarle algo porque entiendo que hay que evolucionar”.

“No soy Kevin Bacon –aclaró Bruno, por si hiciera falta- pero tengo mis pasitos de baile”. ¿Extrañará los tiempos de boliches en la villa, o no habrá descubierto las ‘clandestinas’ que de vez en cuando surgen para combatir el aburrimiento?

SE DISPERSÓ LA TROPA MADERNISTA EN TRELEW

El "blanqueo" que días atrás realizó el intendente de Trelew Adrián Maderna en relación a la fina sintonía que mantiene con el candidato a gobernador de Chubut de Juntos por el Cambio, Ignacio "Nacho" Torres, dejó al descubierto que no toda su tropa está de acuerdo con lo que piensa.

Recordemos que Maderna recibió en la Municipalidad a representantes de partidos políticos locales para hablar de la situación actual de Trelew, aunque el verdadero objetivo de la reunión se supo minutos después cuando en una conferencia de prensa pidieron votar a "Nacho" en las elecciones del 30 julio, entendiendo que Trelew necesita un gobernador de su perfil. Y el respaldo fue contundente de parte de la ex candidata a intendente por el madernismo, Leila Lloyd Jones y el referente del partido Quiero, Pablo Mamet.

NO TODOS LO ACOMPAÑAN

Pero no toda la tropa madernista está dispuesta a acompañar a un candidato no peronista y varios ya tomaron su propio camino saltando a las filas de Arriba Chubut. Después de la dura derrota que el oficialismo de Trelew sufrió en las elecciones municipales del 16 de abril, quedando cuartos en los comicios, todo comenzó a desordenarse en el interior de la Municipalidad y varios empezaron a buscar un lugar donde pertenecer.

El primero fue el concejal Héctor Castillo, un madernista de la primera hora, que tras ver el resultado de las urnas no dudó en ir a sacarse una foto con el vicegobernador Ricardo Sastre y brindar su apoyo a la fórmula que comparte con Juan Pablo Luque como candidato a gobernador del frente Arriba Chubut.

Ahora el que también avisó que no tiene nada que ver con el PRO y con "Nacho" Torres es el presidente del Concejo Deliberante, Juan Aguilar, quien además es el único madernista que sobrevivió a la hecatombe del 16 de abril, logrando ser reelecto como concejal. Concretamente dijo que personalmente “nunca iré contra el peronismo” por lo que se entiende que al igual que Castillo acompañará al candidato del PJ, es decir a Juan Pablo Luque.

Castillo y Aguilar tienen más de una coincidencia. Además de ser concejales, siempre pertenecieron al riñón del intendente Maderna y lo acompañaron junto a sus respectivas agrupaciones en todas las decisiones que tomó. Pero ahora parece que llegó la hora de despegar y tal como dice el slogan de Arriba Chubut más de uno relató que los dos dijeron: “coincidimos” y “ahora no somos tan madernistas como fuimos”. En fin. Cosas de la política.

A JULIO TAMBIÉN LO METIERON EN CAMPAÑA

Así parece que lo evaluaron los más cercanos al candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, cuando a través de las distintas redes sociales hicieron circular una imagen del joven senador nacional junto al famosísimo cantante español Julio Iglesias, convertido desde hace un tiempo en "meme" cada vez que se inicia el mes de julio.

Los "creativos" del PRO de Chubut no dudaron en llevar agua para el molino de la campaña de su candidato e hicieron circular rápidamente una imágen en la que se los ve juntos y sonrientes a “Nacho” Torres y al reconocido compositor, acompañados con la típica frase del meme, adaptada al modo campaña: “Julio viene con nuevo Gobernador en Chubut”.

¿Será así? De lo que no hay dudas es que como haber “nuevo gobernador”, lo habrá, porque el actual no tiene reelección. Sólo que falta definir quién y de qué color político. Faltan pocos días para saberlo, aunque los muchachos y las chicas, de uno y otro lado, arden en entusiasmo.

ENTRE PAYASADAS Y BOLUDECES

En la sesión del Concejo Deliberante de Comodoro, el último jueves, hubo nuevos cruces por el proyecto para reformar parte del predio exterior del Liceo. Aunque el tema no tuvo todavía ingreso formal para su tratamiento, fue objeto de debate durante la hora de preferencias. Desde la oposición, Tomás Buffa y Digna Hernando retomaron las críticas hacia la iniciativa anunciada por el intendente Juan Pablo Luque y reiteraron los cuestionamientos por avanzar sobre una parte de la superficie del establecimiento para abrir un parque público. “En campaña, el Estado tiene que quedar a un costado”, dijo Buffa, al cuestionar la actividad del intendente, en relación a los anuncios e inauguraciones, pese a estar en uso de licencia en el cargo.

La réplica llegó por el lado de Viviana Navarro, quien en su volcánico carácter habló de “payasada” en referencia a la motorización de un abrazo simbólico, realizado la semana anterior, al insistir en que la iniciativa prevé una valorización del predio y que además responde a un pedido realizado desde la vecinal.

Rápidamente los opositores repudiaron los dichos de la concejal oficialista, al atribuir la expresión a la manifestación de los vecinos. Navarro aclaró que la referencia fue a los propios opositores, no hacia los vecinos que participaron del abrazo. “Ellos son los payasos –dijo en referencia a los concejales-, no hablé de la gente, hablo de ellos porque son los que orquestaron el abrazo y ahora cambian las palabras para poner a la gene en contra y hacerme quedar como la mala de la película”, enfatizó.

“Todo lo que él dice es inteligente y el resto hablamos boludeces”, ironizó la concejal. “Para mí lo que él hace y dice es una payasada. ¿Queda claro a quién se lo digo?”, cerró la edil.

POSICIONES CRUZADAS

El tema del Liceo generó cruces también a niveles internos, transformándose en una polémica horizontal a ambos lados de la grieta mayoritaria comodorense. Es que la posición del viceintendente y candidato a jefe comunal, Othar Macharashvilli, fue diametralmente opuesta a la que había expresado el intendente Luque al momento del anuncio:

“Ningún paredón va a ser tirado”, había expresado el vice, en sus redes sociales, para explicar que el convenio firmado con el Ministerio de Defensa consiste en generar un espacio seguro, “con una fuerte inversión municipal, para que los cadetes y las instituciones deportivas puedan seguir realizando actividades en instalaciones de primer nivel. De ninguna manera se tirará algún paredón, como todas las actividades que se realizan en el Liceo, los ingresos y los egresos son controlados y sólo se utilizarán las instalaciones habilitadas”.

No fue el único ‘ruido’ interno. Desde la otra vereda, también por el lado de Juntos por el Cambio, la concejal Graciela Safirio expresó una posición contraria a la de sus pares del bloque de Juntos por el Cambio: “No nos ha llegado nada formal al Concejo, pero si tengo que dar mi opinión por los trascendidos del convenio, realmente estoy de acuerdo –dijo en declaraciones a Radio Del Mar-. Quizás no se manejó bien ni la forma de comunicar del intendente ni tampoco desde el Liceo hacia los padres de los alumnos, pero como vecina del barrio de toda la vida vemos un sector que está abandonado, que en los últimos días se limpió, pero la idea es que lo podamos disfrutar todos y no que esté abandonado y cerrado”.

Por si quedaban dudas, la edil anticipó su voto positivo hacia la iniciativa, una vez que ingrese.

LA DEJARON AFUERA

La disonante posición de Saffirio tiene también raíces en el cierre de Juntos por el Cambio. En la misma rueda de prensa, la edil se refirió a que no habló del tema con sus pares de bloque “porque están muy ocupados en la campaña”. Y planteó que quedó afuera de la lista de concejales por no estar de acuerdo con los cierres de sus pares, al incorporar a un candidato a viceintendente que proviene desde el justicialismo, en referencia a Guillermo Almirón. “Yo tengo origen radical y por eso no estoy compartiendo la campaña ni estoy en la lista para las próximas elecciones. No está roto el bloque, pero no comparto que hoy se incluya a Almirón ni a ‘Loma’ Avila. Si yo no estoy convencida, no puedo convencer al afiliado radical de que vote una boleta, cuando yo no lo comparto”.

Parece que las declaraciones provocaron muchos ruidos, incluso con algunos colaboradores de la edil que fueron desafectados de la tarea de fiscal de mesa para el próximo domingo.