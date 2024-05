En medio del desarrollo de la segunda jornada de paro de la CGT con la paralización de los servicios, el gobierno nacional confirmó que descontará el día de pago a las empresas de transporte que no presten servicio este jueves 9 de Mayo.

La decisión fue dada a conocer por el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien detalló que "ya hay más de 2300 unidades en la calle, esto sería un 40% de lo que es un día normal en el transporte. Hay empresas que se siguen sumando".

No obstante, reconoció que hay otras tantas que no se están cumpliendo con el servicio y por eso: “por primera vez en la historia, la Secretaría de Transporte va a descontar el día a las empresas que no presten sus servicios".

"Lamentablemente se venían pagando los días de pago, se venían financiando estas huelgas, pero el Gobierno nacional actual decidió que esto no va a ser así”, afirmó en rueda de prensa.

Y a continuación, el ministro explicó que “hoy tiene que haber un servicio mínimo, las condiciones están dadas, las empresas que no han salido a trabajar y no le han permitido a sus empleados prestar el servicio, lo están haciendo en abierta convivencia con el sindicato”.

"Nosotros queremos garantizar que todas las empresas tienen las mismas condiciones para poder salir a prestar el servicio de la fecha. Seguimos llamando a empresas que quieren salir a trabajar y estamos organizando con ellas para que puedan hacerlo", concluyó.