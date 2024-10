En el marco de la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja Fabiola Yañez, se revelaron nuevos chats que comprometen al expresidente. Allí, se detallan nuevas agresiones del exmandatario nacional, mientras la justicia avanza en la investigación.

Las nuevas conversaciones se dieron a principios de agosto de este año y revelan cómo Fernández intentó ocultar los hechos de agresión a medida que se hacían públicos, mientras Yáñez lo cuestionaba por los golpes.

"Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo", lanzó Yáñez en uno de los chats, en el que también le reprochó a Fernández: “Así no se juega, Alberto. Vos me pedís de todo y siempre me jugás en contra y me traicionás”

En tanto, Fabiola Yáñez presentó ante la Justicia una copia certificada de los mensajes que se encuentran en su teléfono, luego de negarse a entregar su celular al Ministerio Público Fiscal de Madrid. Si bien la exprimera dama no quiere regresar al país, decidió aportar esta prueba clave para la investigación.

"Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María. Las tienen. Esto es grave", le dijo el exmandatario a Yañez unos días antes de que ella presentara formalmente la denuncia. Cabe recordar el pasado 6 de agosto, denunció ante la justicia a Alberto Fernández por violencia "física y mental".

Todo sucedió luego de que la Justicia encontrara una serie de mensajes en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, en el marco de la investigación por los seguros.

No obstante, con el correr de los días se filtraron imágenes de Fabiola Yañez con moretones en el brazo y la cara. Esas fotos fueron enviadas por Yañez a Fernández reclamándole por las agresiones. "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación", señaló en esos mensajes.

En las capturas también aparece la respuesta del ex jefe de Estado: "Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení". Ante esto, Yañez insiste: "Me volvés a golpear. Estás loco". Y Fernández replica: "Me siento mal".

No obstante, también hay una denuncia en paralelo por la cuota de alimentos, la cual tendrá una nueva audiencia este miércoles.

