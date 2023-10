Este martes y durante una sesión en el recinto de la Cámara de Diputados, la presidenta Cecilia Moreau mantuvo un fuerte cruce con el legislador Fernando Iglesias, perteneciente al partido Juntos por el Cambio.

“¿Qué pasa Iglesias? ¿Por qué no me decís de frente 'pelotuda' como me estás diciendo por lo bajo”, lanzó en el inicio de la sesión especial en la que se debaten los cambios a la ley de Alquileres y el proyecto del ministerio de Economía para establecer por ley la devolución del IVA.

Pero Moreau redobló la apuesta y lanzó: “Sos un mal educado, sos un misógino mal educado, te voy a meter una cuestión de privilegio yo a vos, machista, mal educado, vení y decímelo de frente, cobarde y maleducado. Macho de vitrina”.

La discusión se inició cuando Moreau pidió que los legisladores presentes no cuestionen la discusión en torno a un proyecto que promovió la diputada Graciela Camaño para declarar “seres sintientes a los animales”.

“Muchos se ríen pero les quiero decir que muchas veces cuando se tratan estos temas en la Cámara viene mucha más gente que cuando se tratan temas constitucionales o de Presupuesto”, defendió Moreau.

“No se rían tanto porque son temas que la sociedad está reclamando que tratemos”, insistió Moreau antes de salir al cruce de Iglesias, situación que desencadenó gritos en el salón legislativo.