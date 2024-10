El Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral de Neuquén, a cargo de María Carolina Pandolfi, acaba de proclamar las autoridades partidarias de Fuerza Libertaria, el espacio que conduce Carlos Eguía. La noticia podría ser una más entre tantas: en todas las provincias, los espacios se están ordenando legalmente para competir en las elecciones del año que viene. Sin embargo, en este caso hay algo más: el dirigente neuquino formalizó su partido en el marco de un acuerdo con el senador nacional Francisco Paoltroni y cuenta que están trabajando con la intención de construir una fuerza alineada a Victoria Villarruel. El formoseño, por su parte, despega a la dirigente y dice que se trata de “una iniciativa personal”. En el entorno de la vice, categóricos, niegan cualquier tipo de alianza: “Algunos se levantan el precio”, contestan.

En la nómina de autoridades de Fuerza Libertaria publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre, Eguía aparece en el primer puesto y, en segundo lugar, el diputado provincial Alberto Bruno. “Ya tengo mi partido”, respondió el dirigente a ADNSUR. Y agregó: “Con Paoltroni, nos estamos juntando con los desencantados de todas las provincias. Vamos a trabajar para Villarruel y ya se están armando reuniones”.

La resolución de la Justicia electoral coincidió con la visita de Villarruel a Neuquén, donde —entre otras actividades— fue recibida por Bruno en la Legislatura provincial. El diputado publicó el encuentro en sus redes y también hubo fotos con el hijo del líder de Fuerza Libertaria, el concejal Joaquín Eguía.

Eguía es el único que dice explícitamente que pretenden trabajar para Villarruel. Sin embargo, también sostiene que la intención es respaldar a Javier Milei y construir una alternativa para los “desencantados” que, a pesar de las diferencias, continúan adhiriendo a sus ideas.

Paoltroni, en cambio, contradice a su nuevo socio político y, en diálogo con ADNSUR descartó cualquier participación de la vice. “La gente nos asocia porque hemos tenido la misma postura sobre (Ariel) Lijo. Tenemos muchas coincidencias. Pero esta es una iniciativa personal y acá le estamos haciendo un favor al presidente porque queremos garantizar que este modelo no fracase”, sostuvo el senador.

El fantasma de que Villarruel tiene un proyecto propio recorre las filas libertarias desde el inicio de la gestión. De hecho, más de uno repite que esa es una de las razones por las que la hermana del presidente le bajó el pulgar a la vice. Si efectivamente, como dicen en Neuquén, se está trabajando en una fuerza que le responda, parece razonable que ella todavía no quiera hacerlo público: falta demasiado tiempo para el 2025 y debe convivir con sus adversarios internos en el Gobierno.

En el entorno de Villarruel, de todas formas, descartan cualquier especulación y dicen que es “mentira” cualquier construcción que se haga asociada a su nombre. “Nuestra postura de no dar notas y de no armar, por el momento, política les permite a algunos decir cualquier cosa y levantarse el precio. La única persona que valida el inicio de armado es Victoria. Mientras tanto, sólo son globos de ensayo que quieren figurar en la prensa”, respondieron a ADNSUR.

ALIANZAS, INTERNAS Y DESMENTIDAS

Según contó Eguía, el proyecto de unir a los “desencantados” de La Libertad Avanza comenzó con Walter Eigueren Hernández, el líder del partido Moderado de Rosario. “Él dio los primeros pasos con Paoltroni y se comunicaron para ver cómo estábamos nosotros. En cada provincia estos grupos tienen su nombre, pero creo que Fuerza Libertaria puede quedar porque representa a Villarruel. Ella sigue siendo liberal como todos nosotros. El problema es Karina Milei y todos los que se creen dueños de La Libertad Avanza”, aseguró el neuquino.

Paoltroni se mostró entusiasmado por la buena repercusión que están consiguiendo en algunas provincias: “Estamos avanzando en Chaco, en Santiago del Estero, en Corrientes y en Córdoba. Tenemos conversaciones en La Rioja, Catamarca, San Juan y Salta. Por supuesto que Formosa ya está armado”, dijo.

Además de Fuerza Libertaria con Eguía en Neuquén, Paoltroni aseguró que ya tienen a sus referentes en otras dos jurisdicciones: María Eugenia Talerico en Capital Federal y Gustavo “Lacha” Lázzari en provincia de Buenos Aires, ambos de Republicanos Unidos. En el resto de la Patagonia aún todo está aún por verse: “Tengo reuniones pendientes en Santa Cruz y Chubut y hay que avanzar en Tierra del Fuego”, contó el formoseño.

La nueva fuerza pretende apelar al “voto republicano”, en palabras de Paoltroni. “Todo lo que se dijo en campaña terminó siendo un relato. Basta con mirar a quiénes les están dando los sellos en las provincias. Dijimos que una Argentina distinta no podía hacerse con los mismos de siempre y al otro día metieron a Scioli. Le queremos dar una mayoría al presidente en el Parlamento, estamos todos de acuerdo con las ideas de la libertad, pero no con las giladas: Lijo no, viejo. La agresión y el ataque permanente, tampoco”, reflexionó el senador.

Paoltroni rompió el bloque de La Libertad Avanza luego de haber rechazado en público que el Gobierno propusiera a Lijo como juez de la Corte y con fuertes acusaciones contra la estrategia de la hermana del presidente y el asesor Santiago Caputo. La historia de Eguía es similar: el neuquino fue uno de los primeros en apostar por el economista cuando todavía parecía imposible que se convirtiera en presidente, pero se alejó del espacio denunciando corrupción.

Resulta difícil creer, después de todas las declaraciones que hicieron Paoltroni y Eguía, que ahora tengan la intención de construir una fuerza nacional que respalde al Gobierno del que se alejaron. Ellos insisten en que es posible porque defienden “las ideas de la libertad” y habrá que esperar hasta último momento para entender la estrategia. Villarruel, a pesar de que su enfrentamiento con Milei ex vox populi, se mantiene en silencio y mientras viaja por el país y se fotografía con dirigentes locales, sus voceros se encargan de responderle a la prensa que todo lo que se dice sobre ella es mentira.