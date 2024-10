"Los chorros están en peligro": Milei celebró las próximas auditorías a universidades nacionales

El presidente Javier Milei anunció que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tendrá la responsabilidad de auditar las universidades nacionales, destacando con un duro mensaje que "los chorros están en peligro".

Durante las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024, organizadas por el Banco Central en el Palacio Libertad, Milei habló sobre la reciente salida del dictamen y exclamó: "Hoy salió el dictamen, los vamos a poder auditar, los chorros están en peligro".

Durante un extenso discurso de aproximadamente noventa minutos, el presidente abordó la cuestión de la eliminación del cepo al dólar, afirmando que la fecha de implementación depende de las decisiones de los agentes involucrados, aunque no puede precisar cuándo se llevará a cabo.

"¿Cuándo salimos del cepo? El tiempo es de Dios... va a depender de la decisión de los agentes. Cuando a inflación observada vaya tendiendo a la inflación inducida, va a ir despareciendo el money overhang (sobrante monetario). Ahí convergen los tipos de cambio y la tasa de inflación, y conforme voy resolviendo el tema de los stocks y, si no hay exceso de oferta de pesos, puedo abrir el cepo aun no teniendo dólares. Ese día vamos a abrir el cepo. Cuándo será, no sé", expuso.

El mandatario resaltó que “en ningún momento se puso en duda el no arancelamiento” de las universidades, pero advirtió que “si volvíamos a las andadas y nos íbamos a 3 mil de Riesgo País porque empezamos a ceder, en ese contexto, nosotros no negociamos” y tampoco “vamos a tolerar que nos quiebren el brazo respecto al equilibrio fiscal, ni vamos a tolerar semejante daño sobre los argentinos por un conjunto de delincuentes”.

En la primera fila se encontraban el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, su pareja Amalia "Yuyito" González y otros funcionarios presentes.

El mandatario elogió las políticas económicas llevadas a cabo y, sobre el inicio de sus dichos, sostuvo que "una de las cosas que nos rompía los ojos era lo que estaba pasando con la tasa de inflación" en el país "en el inicio de diciembre", previo a llegar al poder.

“Cuando hubo que poner lo que hubo que poner sobre la mesa, jugándosela por el equilibrio fiscal frente a causas sensibles y donde los populistas nos querían romper el equilibrio en las cuentas públicas, hicimos lo que teníamos que hacer independientemente del impacto que eso podría tener en mi imagen”, apuntó el Presidente.

Por último, dijo: "la brecha era del 200 por ciento (cuando asumió), yo no devalué, la devaluación ya estaba ahí y solo era una cuestión de sincerar".

"No vine para cuidar mi imagen, vine para arreglar los problemas de Argentina", expresó el mandatario, que dijo que debió "defender el equilibrio fiscal cuando los populistas nos querían romper las cuentas públicas".