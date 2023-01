De esta manera expresó su rechazo luego del llamado a sesiones extraordinarias, que realizó el presidente Alberto Fernández incluyendo 27 proyectos del oficialismo, entre ellos el pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, la diputada nacional de Chubut del bloque Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero.

En diciembre último las sesiones tampoco lograron el quórum por la falta de consenso del oficialismo, ya en ese momento el interbloque de Juntos por el Cambio le daba la negativa a los temas a tratar en las sesiones de la cámara baja.

La diputada nacional Ana Clara Romero describió que estos no son los debates que exigen los argentinos “Pero tenemos que hablar de estas cuestiones, porque no es solo de Juntos por el Cambio, sino que hay muchos referente de otros espacios políticos que han acompañado al Frente de Todos en otras oportunidades y hoy dicen que no se sientan, al igual que veedores políticos internacionales que están señalando la gravedad de estas acciones contra la justicia por parte del Gobierno”.

“En el Congreso tenemos que ver cómo derogamos la ley de alquileres y los temas que son de relevancia para la sociedad. Hace días Alberto Fernández en un video hablaba del crecimiento del país, realmente esta gente no pisa el supermercado, donde vas, no te alcanza para nada y a los 10 días volvés y no compras ni la mitad, con la misma plata. No están buscando soluciones, solo el enfrentamiento en la sociedad, dejando afuera al 90% de la gente” , dijo.

“Los temas de los chubutenses y de los comodorenses siguen sin estar en agenda”

Romero insiste en profundizar temas como educación. “Presenté proyectos planteando auxilios económicos y de calidad a nuestro sistema educativo, otros pidiendo emergencia ígnea tanto el año pasado como este en relación a situación de incendios en nuestra cordillera, donde además hay un gran déficit de servicios básicos, trabajé en la emergencia hídrica con un proyecto de ley en el mismo sentido, y no hay convocatoria a debatir estos temas. Lo mismo sucede con la Comisión de Energía que preside Santiago Igón del Frente de Todos y no ha sido convocada en todo el año 2022, esos temas de fondo y estratégicos no se tratan y ahora buscan usar a los proyectos de energías alternativas como “cebo” para pretender sentarnos a todos a seguir discutiendo condiciones de impunidad para la vicepresidenta a costa de resignar institucionalidad y seguridad jurídica” indicó la legisladora nacional.

Con el mismo énfasis, la diputada describió que el oficialismo tiene los votos necesarios para construir el quórum y mucho menos para generar los dos tercios que se requieren para que la acusación sea elevada al Senado y de allí siga su trámite. “Esto es humo, que busca distraernos a todos” enunció la diputada nacional Ana Clara Romero y agregó “A la oposición no nos van a distraer, lo mismo hacen los referentes locales del gobierno nacional, Arcioni, Luque, Sastre, todos insistiendo con embarrar el escenario electoral, con una irresponsabilidad y un cinismo absoluto, demostrando que solo les importa cuidar su silla, pero no tienen ningún proyecto de provincia, ni de ciudad real”.