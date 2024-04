Este miércoles por la mañana, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a la marcha federal universitaria, realizada en defensa de la educación pública. “Más allá de los personajes, del elenco estable habitual de este tipo de marchas, un poco lo que dijimos ayer. Respetamos a todo aquel que quiera manifestarse”, explicó.

“Felicitamos a todo aquel que a pesar de ser el elenco estable, lo hicieron en paz, sin violencia y dentro del marco de todo lo que los argentinos pretendemos, expresarse sin violencia y sin ningún tipo de desorden público, más allá de los propios de una movilización de la cantidad de gente de ayer”, aclaró.

Además, reveló que “las universidades no se van a cerrar, no va a estar jamás en una agenda nuestra cerrar una universidad pública”.

“Somos uno de los mayores defensores de la educación pública y eso tiene que quedar en claro, porque una de las cuestiones impulsadas por determinados personajes que vimos ayer es que las universidades van a cerrar o que son intenciones de este gobierno cerrarlas. Aclarar una y mil veces que la vamos a defender como nadie a la universidad pública, a la educación en general y entender también que solo es sostenible una educación pública de calidad en el camino que estamos transitando, de equilibrio de las cuentas públicas”, indicó.

Además, de “las auditorías que creamos convenientes en pos de entender un poco, los fondos en qué son utilizados y no. No nosotros, que la gente pueda tener esa información que es lo más importante y después todo reclamo, manifestación que se haga en paz, no estamos en contra de que la gente se manifieste para reclamar cuestiones que consideran genuinos”.

“Estamos en contra de que esto se entremezcle con cuestiones de carácter político y la oposición o la vieja política lo termine usando para hacer política de la que los argentinos estamos cansados”, aclaró.

Además se refirió a los políticos que participaron en la marcha y señaló que “uno se pregunta qué hacían determinados personajes como centro de la escena, cuando muchos de ellos han sido responsables de buena parte del ajuste que ha sufrido la educación en los últimos años y son totalmente responsables de la situación que hoy viven los argentinos”.