Un grupo de diputados de la Libertad Avanza ingresó al Congreso de la Nación un proyecto para derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en diciembre de 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández.

La ley garantiza la interrupción del embarazo en el sistema de salud como derecho si una persona con capacidad de gestar así lo elige.

El proyecto ingresado recientemente busca derogar la ley 27.610 y volver a penalizar el aborto en todas sus formas, con penas de prisión que van de uno a quince años, dependiendo del caso, según plantea la iniciativa de los legisladores del oficialismo.

Sin embargo, la decisión de avanzar en la derogación de esta ley no sería parte de la agenda del gobierno nacional. Así lo confirmó Manuel Adorni, vocero del Presidente de la Nación, este jueves durante la habitual conferencia de prensa.

"No es parte de la agenda del Presidente, no es decisión del Presidente y no está impulsada (la iniciativa) de ninguna manera por el Poder Ejecutivo", afirmó en la habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

La iniciativa pretende que se incluya la reclusión o prisión de tres a 10 años para quienes practiquen el aborto a una mujer sin su consentimiento y la pena aumentaría a 15 años si la mujer muere.

Y por otro lado, plantean penas de entre uno y cuatro años de prisión si la práctica es realizada con consentimiento de la mujer, elevándola a seis años si fallece.