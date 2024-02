Diputados de la Libertad Avanza presentaron un proyecto para derogar el aborto legal

Rompió el silencio Milei, contundente con la ley ómnibus: “No me interesa que se siga tratando, la casta quedó en evidencia” Después de recibir un duro revés a muy poco de su asunción, el presidente apuntó contra los diputados que decidieron no acompañar el proyecto de ley y aseguró que el "no" fue el punto final.