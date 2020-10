COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – En la tarde del lunes vecinos del barrio Standard Norte, escracharon a un hombre denunciado de abusar de una menor de 15 años. Este martes por la mañana, un grupo de mujeres del barrio volvieron con carteles y realizaron un reclamo afuera de la casa del presunto abusador, tras conocerse que había sido liberado.

Los vecinos se apostaron afuera de la vivienda de un presunto abusador en el barrio Comipa de Standard, donde se hizo presente personal policial. Reclamaron justicia ya que afirman que hubo denuncias policiales con anterioridad, contra quien sería el tío de la víctima.

“No la ha llamado nadie, ni para brindarle ayuda psicológica ni que la revise un médico. Esta mamá no está sola, la familia le dio la espalda descreyendo lo que está pasando, pero nosotros vamos a ayudarle para que este tipo pague por lo que hizo”, aseguró una de las vecinas a ADNSUR.

Y afirmó que “no puede seguir en la calle es un peligro para la sociedad. Vamos a seguir apoyando a esta mamá, que se haga justicia por su hija y que no le pase a nadie más”, dijo Alejandra.

Las mujeres aseguraron que seguirán con el escrache afuera de la casa del presunto abusador, aunque se conoció que ya no vive allí. Y advirtieron que mañana se harán presente en la Fiscalía, para pedir la detención del hombre.

“Por qué tiene que seguir libre una persona que hizo tanto daño, esa nena está sufriendo, algo hay que hacer con una restricción no hacen nada. Necesitamos que esta persona no esté cerca de nuestros hijos. Él dice que se equivocó pero no se puede equivocar en esto, es su sobrina”, señaló otra de las mujeres.