La preocupación por la cantidad de perros sueltos en las calles de Comodoro Rivadavia, luego de dos ataques días atrás, sigue siendo una problemática que aqueja a los vecinos de la ciudad. En uno de los casos, una mujer de 60 años fue internada por la gravedad de múltiples heridas.

Y los casos siguen reiterándose, un tercer caso se registró por estos días en el barrio San Martín. Una adolescente de 14 años fue atacada cuando se dirigía a tomar el colectivo para ir a la escuela.

En diálogo con ADNSUR, Cecilia, mamá de la menor atacada, relató que “fue un susto tremendo. Se fue a tomar el colectivo y a los minutitos me llama, yo pienso que se olvidó la SUBE, pero me dice “me mordió un perro” y salgo corriendo”, detalló.

El ataque ocurrió a media cuadra de su casa. “Vivimos en un pasaje que se llama Fragata Sarmiento, donde se juntan siempre los perros. Y también se juntan en la otra esquina que es calle Florida”.

“Nunca le había pasado. El perro la atacó de atrás. Le marcó los dientes, le dejó abierto y raspones. Sigue con dolor y con medicamentos”, contó Cecilia y según dos vecinas de la zona, entre los perros hay algunos que tienen dueño pero están en la calle.

Por su parte, Mia la nena atacada, relató: “Iba bajando para ir a la escuela. Bajo trotando para ir más rápido para llegar al colectivo. Entonces escucho que vienen perros, pero siempre suele pasar pero yo sigo normal. Pero vino uno más rápido y me mordió, y yo me caí. Se alejaron enseguida pero yo me re asusté. No podía pisar mucho”

“Me dieron pastillas para el dolor. De ahora en más daré la vuelta por otro lado”, lamentó tras lo sucedido.

SUPERPOBLACIÓN CANINA: MULTAS

ADNSUR dialogó con la Dra. Josefina Ferreira, directora general del área de Veterinaria del municipio, quien dio a conocer cómo se realizan los controles de los perros callejeros y cuál es la situación del Dispensario Municipal. Y señaló que desde actualmente “no se están aplicando multas” a quienes infrinjan la ordenanza de tenencia responsable de animales.

La especialista confirmó que si bien la ordenanza establece una multa para quienes no cumplan la tenencia responsable de animales, “en la Dirección de Veterinaria actualmente no estamos autorizados a aplicar la multa”, con lo cual en estos casos solo se realiza una advertencia a los dueños de los animales. La multa se valora en módulos, y en este caso representa unos 80 mil módulos, “pero no tenemos informados nosotros el valor del Módulo. Eso va al Tribunal de Faltas y son ellos quienes realizan el cobro”.

En tanto, sostuvo que “la vía pública no es un lugar ideal para que viva un perro. En un momento, con esto de evitar la eutanasia como método de control poblacional, se empezó a fomentar la vida de los perros comunitarios, pero hay que entender que un perro comunitario va a ser muy sociable y dócil con aquella persona que lo alimenta; pero un perro que vive en la vía pública va a sufrir accidentes y en jauría tiene un instinto natural de ser colaborativo, donde si uno ataca, lo hacen todos”.