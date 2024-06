El pasado jueves, alrededor de las 17 horas, Jésica Palavecino vivió una experiencia traumática en la intersección de las calles Las Gaviotas y República de Italia, en el barrio San Lorenzo. La mujer, que regresaba de la escuela de su hija, fue atacada por tres perros que le causaron graves lesiones en distintas partes del cuerpo, incluyendo una herida profunda en su pierna izquierda.

"Venía del colegio de mi nena y vi una perra en la vereda de enfrente. Pensé que los perros la iban a morder a ella, no a mí", comentó Jésica en una entrevista con Canal 7 Noticias. "No tuve tiempo de reaccionar. Los perros me rodearon y el más grande me quiso morder la cara. Logré cubrirme con la mano, pero me mordieron por todos lados".

La mujer detalló cómo los perros la mordieron en los brazos, piernas, cadera y manos mientras intentaba protegerse. Desesperada, comenzó a pedir ayuda a los automovilistas que pasaban por el lugar, pero fue ignorada hasta que un vecino acudió en su auxilio. "El hombre me cubrió para que los perros no me siguieran mordiendo y empezó a gritarle al dueño de los animales, pero este no salió ni mostró preocupación por mi estado", agregó Jésica.

Tras el incidente, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) llegó rápidamente al lugar y trasladó a la víctima al hospital. "Los perros se comieron un pedazo de carne que me arrancaron de una pierna. En la pierna izquierda tengo 25 puntos debido a una herida de 15 centímetros de largo y 7 centímetros de profundidad", describió Jésica sobre la gravedad de sus lesiones.

Una vez que recibió el alta médica, Jésica se dirigió a la Comisaría 16 para presentar una denuncia. Además, informó que existen varias denuncias previas en la Municipalidad y en el área de Zoonosis contra los mismos perros, pero sin ninguna acción concreta hasta el momento. "El viernes, cuando fui a ver a mi papá, me crucé con el dueño y los perros nuevamente. Al reconocerme, los perros intentaron atacarme otra vez", recordó la mujer con angustia.