Victorio Joursin salió de su casa el jueves 16 de enero de 2020. Todos los días hacía el mismo recorrido caminando, desde su casa en el barrio Standart hacia una quinta que tenía la familia en la zona de Km 11, en un predio cercano al Ejército.

Eran las 14:00 horas cuando este hombre de 75 años, policía retirado y con un cuadro de Alzheimer, se despidió de su esposa y salió de su casa. Sin embargo, nunca llegó a destino; algunos vecinos y soldados que cubren el perímetro del Ejército dijeron haberlo visto.

Hoy se cumplen 5 años de su desaparición y su familia mantiene aún la esperanza de algún día volver a encontrarlo.

Victorio era una persona muy activa, sabía de recorridas y largas caminatas como lo hacía cuando ejercía su profesión. Nunca se había perdido ni desorientado hasta ese día, según contaron sus familiares a ADNSUR hace unos años.

Por esos días y durante varias semanas hubo rastrillajes por todo Comodoro pero sin resultados positivos sobre el paradero del policía retirado. Incluso se sumó una recompensa de 250.000 pesos por datos; y que a finales de 2023 se actualizó a los 2 millones de pesos ante cualquier dato certero.

La familia en su momento manejó dos hipótesis: una que se haya desorientado hacia una zona del campo ese día, y la otra que "le pudo pasar algo malo, lamentablemente, y que no podemos encontrarlo. Pasó mucho tiempo y no encontramos nada de él, sus pertenencias ni la gorra que llevaba, la billetera, no encontramos las zapatillas, ningún elemento para decir que estuvo acá, se cayó o algo”, mencionó Mabel, una de sus hijas, en diálogo con ADNSUR cuando se cumplieron dos años de la búsqueda.

El pasado 1° de enero, cuando las familias se reunían para celebrar el inicio del 2025, la familia de Victorio volvió a pedir ayuda a la comunidad con cualquier dato.

“Feliz Año Nuevo a todas esas bellas personas que comparten nuestra búsqueda.... Seguimos y seguiremos pidiendo información al que la pueda brindar; hay una recompensa de manera ANÓNIMA.. SOLO PEDIMOS QUE NOS PUEDAN AYUDAR A CASI 5 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN”, manifestaron en el grupo Buscamos a Victorio Joursin.

Hoy se cumplen 5 años de aquel día de esa última vez que Victorio saludó a su esposa, con quien llevaba 52 años casado, y salió para no volver. La esperanza sigue latente en su familia que busca saber qué pasó con él ese día.