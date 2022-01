La misteriosa desaparición de Víctor Joursin, las hipótesis y los dos años de búsqueda de su familia desde el Kilómetro 8

“Mi papá dijo que se iba hasta la quinta caminando, en ese momento no se pudo determinar que estaba en un episodio de su enfermedad que es el Alzheimer, salió desorientado tomó la avenida Punta Borjas en el camino hacia Km 8, luego retoma hacia la zona de quintas. Los vecinos lo conocen así que avisaron que lo habían visto. Luego llega a una feria cercana al Gimnasio N° 4”, explica Mabel Joursin sobre el recorrido que su papá realizaba casi de memoria. Los testimonios indican que Victorio continuó camino hacia la escombrera.

Victorio era una persona muy activa, sabía de recorridas y largas caminatas como lo hacía cuando ejercía su profesión. Nunca se había perdido ni desorientado hasta ese día. “La persona que tiene Alzheimer en general no asume su situación de salud y convivir es muy complejo. Porque hay que tener algunos cuidados y tampoco le podes cortar la libertad porque eran episodios”, relata Mabel dejando entrever lo unidos que son en su familia.

A 8 meses de la desaparición de Marcela López, su familia pide que intervenga la justicia de Comodoro

Victorio y su esposa llevan 52 años de casados, el 2020 fue un año particularmente difícil porque a la desaparición se sumó la pandemia que dificultó aún más la búsqueda. “No sabíamos de mi papá, fue muy difícil sobre todo en la temporada de la pandemia porque no podíamos salir ni vernos entre los hijos y mi mama. Está siendo muy difícil para mí mama asumir que no sabemos dónde está mi papá. Es alguien que estuvo continuamente y de un ratito para el otro no sabés donde está. Está en una situación vulnerable, está deambulando en las calles, no sabes si come, si no come si le paso algo, es muy duro para nosotros es muy duro”, dice Mabel.

Se enamoró por internet, le mintió a su familia y viajó al encuentro romántico pero fue secuestrado

Las hipótesis

“Yo tengo dos hipótesis, una que desorientado se fue hacia la zona del campo, seguramente alguien lo vio y por no comprometerse no aviso. Es imposible que nadie lo haya visto porque en esa zona hay movimientos de camiones hay muchas personas que lamentablemente no se quieren comprometer y eso genera que la búsqueda sea más difícil. La otra opción es que le pudo pasar algo malo lamentablemente y que no podemos encontrarlo. Pasó mucho tiempo y no encontramos nada de él, sus pertenencias ni la gorra que llevaba, la billetera, no encontramos las zapatillas, ningún elemento para decir estuvo acá, se cayó o algo”.

La última información aportada por el Ministerio Público Fiscal es que la causa continúa abierta pero hasta el momento no hay un hilo conductor nuevo que permita la búsqueda activa de Victorio. Sin embargo, su familia los fines de semana organiza sus propios rastrillajes.

Búsqueda del docente que desapareció en el mar: rescatistas divisaron un "bulto", pero se lo llevó la marea

“Nosotros no vamos a dejar de buscar y de hecho lo estamos haciendo. Lo diagramamos en la familia, dialogamos con la gente, le vamos comentando lo que paso con mi papa. Hay muchos que desconocen, hay mucha gente que no está informada, hay gente que no tiene redes sociales”. El radio de búsqueda se fue ampliando con los resultados infructuosos. “Si nos pusiéramos en el lugar de mi papa nos preguntamos dónde hubiera ido. Si nos pusiéramos en el lugar de una persona que le hizo algo malo también nos preguntamos donde lo hubiera dejado a mi papá.

El detalle sospechoso: la esposa del hombre que se perdió en el mar no denunció su desaparición

La familia ofrece una recompensa de 250 mil pesos que están dispuestos a ampliar si alguien aporta datos certeros sobre su paradero. “Me gustaría pedir que la persona que sabe algo de mi papa se ponga en nuestro lugar y que por favor nos ayude, creo que nadie puede guardar una cosa tan grande. Es la esperanza de mi mama, de que vuelva o de saber que le paso. Creo que estamos cerca de saber qué pasó con mi papa”, dice Mabel.

Por contacto: En Facebook // Buscamos a Victorio Joursin // 0297 427-3077