La Policía de Santa Cruz lo buscaba desde el 26 de diciembre, luego de que sus allegados denunciaran que no tenían noticias sobre su paradero. Nadie imaginaba que lo encontrarían este jueves caminando por la Ruta 3, luego de protagonizar un triple choque en el acceso sur de Bahía Langara.

Cómo fue que Ariel Alejandro Dus, empresario del rubro farmacéutico oriundo de Caleta Olivia, llegó hasta allí es todavía un misterio. Su familia había perdido contacto con él y las únicas señales que había dado llegaron a través de publicaciones en las redes sociales.

La primera fue un día después de que reportaran su desaparición. ¿Podés aclarar por acá que estás bien?, le preguntó uno de sus contactos. “Estoy tranquilo en Puerto Madryn. Lejos de gente tóxica que va a mi domicilio a golpearme la puerta (como locos) para que pare de expresarme por Facebook”, respondió.

Y agregó: “Hoy fueron con policía y gente del hospital zonal. Les dije (que) era mi domicilio y que no me iba. Los del hospital me querían inyectar un calmante cuando yo era el más calmo en esa escena. Muy enfermos!! Así que me escapé a la paz mental”.

Horas más tarde, publicó en sus historias de Instagram un post con una captura de chat, en la que se ve a un seguidor preguntándole a dónde iba. “A buscar mi corona”, respondió el empresario.

Según trascendió, el hombre tiene 43 años y estaba a cargo de la administración de locales de venta al público de una importante pañalera en Caleta Olivia y Pico Truncado, con énfasis en la venta de productos para bebés. En noviembre esos negocios cerraron sus puertas tras denuncias un hackeo en su sistema operativo y continuaron con el comercio online.

CHOQUE Y UN INTENTO DE FUGA FRUSTADO

La Policía de Santa Cruz no volvió a tener noticias de él hasta este jueves, cuando lo identificaron mientras caminaba por la Ruta 3, tras sobrevivir a un violento choque.

Según se pudo establecer, el empresario circulaba a bordo de una camioneta Kangoo cuando perdió el control debido a que iba a alta velocidad y chocó contra varios vehículos que circulaban por la ruta, en un accidente múltiple que no tuvo heridos de gravedad.

El primero de los choques fue contra el costado de un camión. El impacto provocó que una de las ruedas de la camioneta se desprendiera, además de dañar el tanque de combustible.

Dus siguió manejando para posteriormente colisionar con otro camión y terminó su marcha impactando contra un Renault Duster, lo que provocó que terminara impactando y volcando al costado de la ruta.

Testigos contaron que el empresario se bajó de su camioneta y, ensangrentado, pidió ayuda para “seguir viajando”. Como nadie respondió a su solicitud, se fue caminando. Luego de que lo encontrara la Policía, lo trasladaron al Hospital Zonal Caleta Olivia, donde quedó internado bajo el cuidado de especialistas en salud mental.

Con información de Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR