El ex concejal de Río Gallegos Emilio Maldonado está imputado en una causa por abuso sexual contra dos nenas, de 10 y 13 años. Los abusos fueron denunciados en 2020, y el concejal fue retirado de su cargo y detenido.

Mientras Maldonado -que se desempeñaba como presidente del cuerpo legislativo local- espera que se disponga fecha para el proceso que debe enfrentar por la doble denuncia por abuso sexual infantil, la causa se sacudió por una insólita medida de la Justicia que indignó en principio a las madres de las víctimas y a toda la comunidad.

Es que la Justicia accedió a que la defensa de Maldonado ingrese al colegio al que van las víctimas "para observar su comportamiento"

Roxana Perea, madre de una de las pequeñas víctimas, fue convocada por la instrucción de la causa para informarle de esta nueva medida.

Quieren incorporar el uso del lenguaje inclusivo en el Concejo Deliberante de Comodoro

"Hace dos semanas nos indicaron que saldría la fecha del juicio, pero ahora me topo con que la fecha no está porque el defensor de Maldonado logró que le acepten como medida ingresar al colegio de las nenas, lo cual me parece enfermizo, por el hecho de querer ingresar allí para ver qué tipo de comportamiento tienen", afirmó Roxana en diálogo con Radio Nuevo Día.

Dijo que le preguntó al instructor cuál puede ser el argumento para ingresar al colegio de las nenas, o con qué motivo, ya que no se entiende, por lo que sólo le dijeron que "es un tipo de defensa y que se lo aceptaron".

"Yo no entiendo qué tipo de defensa pretende con esto el abogado de Maldonado, pero es algo enfermizo entrar al colegio y también es exponer más a las nenas. En el caso de mi hija, en el colegio nadie sabe lo que le pasó", aseguró indignada, y agregó: "¿Cómo la voy a mandar a mi hija a la escuela ahora? Me va a dar miedo e impotencia".

Trelew: la Cooperativa y los concejales definen este jueves el reintegro de los aumentos mal cobrados

Con información de Diario Nuevo Día