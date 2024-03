Triste final: una mujer iba en bici, una rama le cayó en la cabeza y la mató

El pasado jueves por la noche, una mujer de 47 años falleció como consecuencia del impacto de la rama de un árbol mientras circulaba en bicicleta.

El hecho ocurrió cerca de las 20 horas cuando la víctima, identificada como Lucila Pereyra, recorría avenida de los Lagos de la ciudad bonaerense de Escobar.

Testigos del hecho dieron aviso al sistema Ojos y Oídos en Alerta por lo que rápidamente llegaron al lugar efectivos de Prevención Comunitaria y una ambulancia, que certificó su fallecimiento en el lugar, informó Clarín.

Desde la Municipalidad se informó que “en primer lugar, lamentamos esta terrible tragedia, producto de una fatalidad, y acompañamos en el dolor a la familia y seres queridos de la mujer fallecida, a quienes se asistió en todo lo relacionado con este triste episodio”.

Respecto a lo que motivó la tragedia, fuentes de la comuna afirmaron que “ese árbol en particular no fue objeto de denuncias ni observaciones de ningún tipo. Fue un hecho imprevisto, con esta consecuencia fatal. Por otro lado, el mantenimiento de la Avenida de los Lagos le corresponde principalmente al consorcio conformado por los barrios privados de la zona. No obstante, por lo dicho anteriormente, no se les puede endilgar responsabilidades”.

Por último, el comunicado del Municipio resalta que el mismo “despliega un intenso programa de arbolado, de protección del ambiente y del espacio público. El partido es un 50% más grande en superficie que la Ciudad de Buenos Aires, tiene extensiones enormes de zonas arboladas y, justamente gracias a ese trabajo no suelen suceder este tipo de infortunios”.

A pesar de las declaraciones del municipio, vecinos de la zona se expresaron por las redes sociales y aseguraron que “hay mucha desatención en cuanto a postes de luz, como así también de los árboles”.

“No hay mantenimiento del arbolado público, solo cuando les agarra el apuro por situaciones como estas, lo talan o podan de una manera brutal”, denunció una vecina en un posteo de Facebook.