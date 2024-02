El pasado fin de semana, cuatro personas fallecieron de manera trágica tras ingerir accidentalmente buñuelos contaminados con una sustancia química en lugar de leche.

El trágico hecho ocurrió en Bolivia, cuando una mujer de 80 años comenzó a preparar el panificado para toda su familia a partir de una receta casera.

Luego de la elaboración, la anciana comió de los buñuelos y le convidó a gran parte de su familia por lo que al poco tiempo tanto ella como otras tres personas debieron ser internadas debido a una fuerte intoxicación.

La madre de la menor recordó que las víctimas se quejaron de una quemazón insoportable y la abuela admitió que confundió la leche con el químico.

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del neuquino en Bolivia

“Él le dijo: 'mami, ¿qué has traído? ¿A matarme has venido? No nos quieres ver, ¿quién te mandó?'", relató la esposa de uno de los fallecidos, según reseña Red Uno.

Otros dos pacientes, integrantes de la misma familia, se lograron recuperar y fueron dados de alta. Según el reporte de toxicología, los pacientes presentaron “fiebre y taquipnea que derivó en un paro cardiorrespiratorio que les ocasionó la muerte”.

Las víctimas fueron Abraham y Jorge Ortega Tejerina, hijos de la abuela Asunta, y la nieta de nueve años de edad.