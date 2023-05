Triste final: una joven fue embestida por un auto y murió mientras vendía pan casero

Siomara (19) volvía en moto a su casa en barrio Los Paraísos, de la ciudad de Córdoba, cuando un auto la embistió. El impacto fue tal que la joven murió al instante. Ante tal hecho, sus padres sospechan que el verdadero conductor del vehículo huyó y piden que testigos del accidente se presenten a la Policía.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Francisco de Quevedo y Huarte, el pasado miércoles por la tarde. Según lo denunciado por su familia en El Show del Lagarto, un Renault Clio las embistió y el conductor, un hombre de 36 años, presuntamente se dio a la fuga abandonando el vehículo accidentado.

Tras el hecho, Siomara falleció y su hermana Zaira (14) quien iba de acompañante, resultó con algunas lesiones. “Quiero que se haga justicia por la vida de mi hija, quiero conocer la verdad”, pidió Cecilia Santana, madre de Siomara. Frente a las cámaras, hizo un llamado a los testigos para que colaboren brindando información sobre el hombre que conducía el automóvil.

“El automóvil quedó en el lugar, pero no está claro quién estaba al volante”, explicó la mujer, y señaló que después del incidente “quedó una persona”, pero no era el responsable del choque. Además, reveló que, según sus investigaciones basadas en la matrícula del vehículo, “el auto no está registrado a nombre de la persona que conducía”.

La familia sospecha que el conductor no era el hombre de 36 años que quedó en el lugar. Por eso, sus padres piden testigos. “Quiero que se haga justicia por la vida de mi hija. Siomara estaba terminando el secundario. Quiero que el responsable pague por lo que hizo, destruyeron una familia”, lamentó.