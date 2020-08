COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este sábado, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, tres personas escaparon de un control policial a bordo de un Renaut Clio color Negro previo a ser identificados. En la fuga, embistieron a dos de los agentes, causándoles lesiones leves.

A partir de allí, emprendieron una persecución hasta avenida Rivadavia y Estados Unidos, donde chocaron contra el garage de una vivienda. Lograron ser identificados como C. C. M. (22), DDO R. T. y D. L. C. M. (28).

De este suceso, dieron conocimiento a la Dra. Gómez, del Ministerio Público Fiscal, y al Dr. Robledo de Oficina Judicial Juez penal Dr. Cosmaro, Dr. Petinari Fiscal Federal y Dr. Belvert del Juzgado Federal.

El rodado quedó alojado en la unidad, secuestrado por infracción al artículo 23 CPA MPF local y Tribunal de Faltas N° 1 por carecer de toda documentación.