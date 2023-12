El pasado viernes 1 de diciembre, un joven se encontraba caminando junto a unos amigos en una esquina del barrio Ceferino, cuando un auto frenó, un hombre bajó del vehículo y le dio dos disparos en su pierna.

Frente a esta situación, la víctima debió ser trasladada al hospital Regional, donde permanece internado hasta la fecha. La policía pudo confirmar que en el interior del vehículo circulaban otros tres sujetos, que fueron detenidos junto al agresor y se procedió al secuestro del rodado.

AUDIENCIA DE CONTROL

El pasado lunes, se realizó la audiencia de revisión de la prisión preventiva por el “delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma” que tiene como imputado a Marcelo Vidal.

A pesar de que el defensor solicitara que se revoque la prisión preventiva dictada a su cliente, la representante de fiscalía pidió que la misma se confirme.

El defensor particular, en un primer momento solicitó la revisión ante dos jueces, ya que el pasado domingo en la audiencia de control el juez natural de la causa le dictó la prisión preventiva por tres meses a su defendido en base al peligro de entorpecimiento de la investigación.

La defensa no objetó ni la legalidad de la detención, ni la apertura de la investigación, pero sí la medida de coerción. Según informó, su asistido tiene arraigo en la ciudad, trabaja y tiene familia. El juez natural no entendió que había peligro de fuga, pero sí de entorpecimiento de la investigación, por un motivo que no había sido alegado por la fiscalía. Por la cercanía del su domicilio y el lugar del hecho. Solicitando se revoque dicha resolución del juez natural y se aplique medidas sustitutivas a la misma, prohibición de acercamiento y contacto con la víctima y testigos.

EL HECHO

Tras ello, la procuradora de fiscalía se refirió brevemente al hecho imputado. Cuando el acusado llega a la intersección de la esquina de las calles 10 de Noviembre y Florencio Sánchez, donde se encontraba la víctima junto a tres amigos, junto a dos personas aún no identificadas.

Primero Vidal descendió del rodado y efectuó al menos un disparo que impacta en la víctima, produciéndoles lesiones que a la fecha revisten carácter grave, por lo cual se encuentra internado en el Hospital Regional local. Así fue como, lo calificaron provisoriamente como “lesiones graves, agravadas por el uso de arma de fuego” en calidad de “autor” para Vidal.

ACUSACIÓN

Al momento de celebrarse el control de detención, el juez natural de la causa decretó la prisión preventiva de Vidal, por solicitud de la fiscalía, por tres meses e igual plazo de investigación.

Asimismo, la fiscalía invocó el peligro de entorpecimiento existente en el caso, ya que el hecho se comete en cercanía al domicilio de la víctima. También por la gravedad del hecho, cometido con arma de fuego a plena luz del día y por la pena en expectativa, que en caso de recaer condena será de cumplimiento efectivo.

Finalmente, el tribunal de revisión resolvió no hacer lugar a la solicitud del defensor, entendiendo que la resolución del juez natural Nicosia, fue fundada en la Ley. Analizó la gravedad del hecho, la utilización de un arma de fuego y el potencial peligro hacia terceras personas. También por la expectativa de pena, peligro de fuga. Además, consideró el peligro de entorpecimiento, traído por el Ministerio Público Fiscal. La resolución de prisión preventiva por tres meses fue confirmada.

El tribunal de revisión fue integrado por los jueces de Esquel José Luis Ennis y Alicia Revori; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Ailén Picollo, procuradora de fiscalía; en tanto que la defensa de Vidal fue ejercida por Benjamín Sanabria, abogado particular del mismo.