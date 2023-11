Por el homicidio de Juan Adolfo Laffeuillade, el pasado 21 de febrero del presente año que tiene como imputados, cumpliendo prisión preventiva, a los hermanos Micaela y Mauricio Ortellado, la fiscal solicitó impugnar la decisión del juez Tedesco de declarar nula la rueda de reconocimiento de personas, y vuelva a ser admitida para ser exhibida en el futuro debate.

En contraposición, el defensor de Mauricio Ortellado requirió no se haga lugar al recurso articulado por la fiscalía y se sostenga la decisión del juez natural de la causa de declarar nula la rueda de reconocimiento de personas. Finalmente, el tribunal resolvió hacer lugar a la impugnación articulada por la fiscalía y revocar la decisión del juez Tedesco.

LA DECISIÓN

La fiscal solicitó impugnar la decisión del juez natural de la causa, Tedesco, de no admitir como elemento de prueba ante el juicio por jurados a la rueda de reconocimiento de personas que se le realizó al coimputado Mauricio Ortellado.

Crimen del empresario de Comodoro: piden elevar la causa a un Juicio por Jurados

En ese marco, según informó el Ministerio Público Fiscal, recordó que la defensa solicitó la no incorporación de la rueda de reconocimiento por su baja calidad, pero no cuestionó su validez. Sin embargo, el juez Tedesco adelantó que declarará la rueda de reconocimiento nula. Codina sostuvo que el recorrido fotográfico es una medida de investigación y la rueda de reconocimiento de persona es un anticipo jurisdiccional de prueba, con control de las partes. De esta manera, afirmó que el juez natural cometió un error al declarar nula la rueda. Por todo ello, solicitó al tribunal de impugnación que sea admitido el reconocimiento en rueda de personas para ser exhibido en el debate por jurados, la rueda no es nula, concluyó la fiscal.

Por su parte, el defensor de Mauricio Ortellado se refirió a que el auto de apertura a juicio no está redactado, ya que todavía no ha culminado la audiencia preliminar. Es decir, todavía no está la declaración de nulidad, además la defensa no requirió la nulidad del reconocimiento, sino que criticó su calidad y que el juez rechace el acto de reconocimiento. Requiriendo no se haga lugar al recurso articulado por la fiscalía y que se sostenga la decisión del juez Tedesco.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Finalmente, el tribunal de impugnación resolvió hacer lugar a la impugnación articulada por la fiscalía, revocar la decisión del juez Tedesco en cuanto declaró invalida la rueda de reconocimiento de personas de Mauricio Ortellado, admitiendo la rueda de reconocimiento en el juicio. Haciendo la salvedad que se le informe al jurado sobre el valor de la misma.

El tribunal de la audiencia de incidentes estuvo conformado por María Laura Martini y Mariano Nicosia, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cecilia Codina, fiscal general. La defensa de Micaela Ortellado fue ejercida por María de los Ángeles Garro y la de Mauricio Ortellado por Gustavo Oyarzun, ambos defensores públicos.