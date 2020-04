SANTA CRUZ - La justicia de Santa Cruz le negó la excarcelación al único detenido por el femicidio de Jésica Minaglia, asesinada la semana pasada en la ciudad Comandante Luis Piedra Buena, mientras la familia de la víctima se presentará este martes como querellante en la causa, informaron fuentes de la investigación.



En tanto, durante el fin de semana, los familiares de Minaglia (30) junto a artistas y periodistas nacionales difundieron un video en el que pidieron "Justicia por Jesi".



La causa por el femicidio de la docente está a cargo de la jueza penal con asiento en Puerto Santa Cruz, Noelia Ursino, quien rechazó un pedido de la defensa oficial del detenido Pablo Alejandro Núñez (36) policía de la provincia y ex pareja de la víctima, para ser excarcelado.



El imputado ya fue indagado por la magistrada pero se negó a declarar, por lo que seguirá preso mientras se resuelve su situación procesal.



Por su parte, Joaquín Minaglia, hermano de la docente, explicó a Télam que su familia, a través del abogado del gremio Adosac, Enrique Papa, se presentará este martes como querellantes en la causa "para acceder a la investigación y ayudar a que esto no quede impune".



"(Núñez) Es el único sospechoso que hay hasta el momento, no hubo una ocasión de robo en el domicilio, no hubo ninguna puerta violentada ni faltó algún tipo de elemento y lamentablemente se desarrolla todo al momento que mi hermana se separa de él, hace tres semanas, así que si bien no puedo acusarlo públicamente, es lo que se investiga", dijo Joaquín, quien es efectivo de la Policía de La Pampa.



El hermano de la víctima relató que "después de la separación" su madre, Nelly González, le contó que el ahora acusado "se había puesto más agresivo" con Jésica, que "le mandaba mensajes diciéndole no le hiciera hacer cosas que no quería hacer, o iba a la casa y revisaba todo como buscando algo".



"Y mi hermana le decía ´no sé qué buscas, no tengo a nadie escondido, y todo ese tipo de violencia psicológica que sufren las mujeres", describió.



Luego, Joaquín se refirió a que su hermana no le contestó los mensajes a su madre desde la noche anterior al crimen, por lo que están buscando "cámaras o alguien que pueda haber visto algo" desde el día previo a través de una campaña con cartelería y teléfonos a disposición.



"No descartamos que el ataque haya sido antes y mi hermana, pobre, haya agonizado varias horas", añadió.



Por otro lado, en el video en reclamo de justicia se pudo observar a los actores Pachu Peña y Dolores Fonzi, el periodista especializado en casos policiales Mauro Szeta, los hermanos, Jonatan y Joaquín Minaglia, a la madre de la víctima y a sus sobrinos portando carteles.



También un grupo de zumba al que asistía la víctima difundió un pedido de justicia y sus compañeras docentes y vecinos de la localidad de Piedra Buena, ubicada a 250 kilómetros de esta capital santacruceña, realizaron "una intervención" en el marco del aislamiento.



Jésica fue encontrada asesinada el miércoles pasado en su casa de la mencionada localidad. Por el crimen fue acusado su ex pareja, quien prestaba servicios como cabo en la comisaría primera local y con quien la docente tenía un hijo de dos años y nueve meses.



De acuerdo a la autopsia, la víctima, que tenía la ropa ensangrentada, murió por un traumatismo encéfalo craneano producto de algún golpe.



Al día siguiente, Núñez quedó detenido por el crimen, tras lo cual, los restos de la docente fueron inhumados el viernes último en el cementerio local, adonde solamente estuvieron presentes sus familiares directos, aunque el cortejo fúnebre estuvo acompañado de un "ruidazo" en distintos puntos de la ciudad.