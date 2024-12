El titular de la banca del Frente de Izquierda Unidad en la Legislatura Provincial, Santiago Vasconcelos, brindó contexto sobre el reclamo que llevan adelante vecinos y vecinas de toda la provincia, que han sido adjudicatarios de viviendas en la última década, y quedaron sujetos al sistema UVIs, que indexa las cuotas a los valores de la construcción según el INDEC.

Según explicó sobre la situación, las cuotas aumentan a un ritmo muy diferente al de los salarios, “volviéndose impagables”, y repercute también en el cálculo del valor total de las propiedades que superan ampliamente el valor de mercado. En este sentido, Vasconcelos aseguró que “hay casas que por el sistema UVIs están valuadas en 80 mil dólares, es decir muy por encima de lo que saldría una vivienda de esas características en este momento”.

Asimismo, Raul Allen, vecino del Barrio S.U.T.I.A.G.A. de la ciudad de Trelew, comentó acerca de irregularidades en el proceso de licitación, plazos y adjudicación de las viviendas. Respecto de los valores expresó: ”hay una variación que en cuatro años fue de más del 2100% del valor de la vivienda y por lo tanto del valor de las cuotas, hoy no sabemos ni cuánto cuesta ni cuánto va a costar nuestra casa” y agregó que “juegan con la ilusión de la gente porque a horas de acceder a las viviendas luego de cuatro años de espera, nos dicen que si no accedíamos al sistema de recupero UVIs no nos entregaban las casas, cuando verbalmente nos habían informado que no entrabamos en ese sistema, lo que constituyó una extorsión”.

Por su parte, Jesus Ruiz, vecino del barrio ARA San Juan de Comodoro Rivadavia, adelantó que las cuotas están en un promedio de 330 mil pesos en un barrio de trabajadores en el cual muchos se encuentran desempleados y están vendiendo sus electrodomésticos para poder pagar las cuotas y se sumó a la denuncia de irregularidades por parte del Instituto Provincial de la Vivienda.

Además, señaló que en la cuota se calcula no solo el valor de la vivienda sino también del terreno, cuando en la mayoría de los casos el terreno fue cancelado con anterioridad. Habló también de las fallas estructurales que presentan las viviendas al poco tiempo de ser entregadas y la falta de control de obra de las empresas constructoras: ”las casas están destruidas, nos cansamos de reclamar, de viajar, de juntar firmas, agotamos todas las vías y no hemos tenido respuestas”.

”En la medida en la que la gente no está pudiendo pagar porque las cuotas se vuelven impagables, también implica menos recursos para el IPV y una muy baja cantidad de construcción de viviendas, en una situación de crisis habitacional donde se genera un círculo vicioso en el que las familias son perjudicadas y tampoco hay acceso a las viviendas sociales” manifestó Santiago Vasconcelos, diputado provincial por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad. Comentó que este proyecto de ley, tiene el apoyo de mas de 300 adjudicatarios que sumaron su firma, y propone eliminar el sistema UVIs y volver al sistema francés teniendo en cuenta el nivel de ingresos de las familias, las variaciones salariales y el valor real de las viviendas.