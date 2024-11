Merino presentará una contradenuncia ante la justicia por "extorsión"

El pasado 15 de noviembre del corriente año, en la sede del Ministerio Público Fiscal, una trabajadora del municipio de Trelew presentó una denuncia penal contra el intendente Gerardo Merino, a quien acusa por presunto acoso sexual y abuso de poder. Concretamente, asegura haber sido perseguida en su trabajo y al mismo tiempo, haber sido víctima de abuso físico contra su integridad sexual.

A poco más de una semana, el intendente de Trelew, Gerardo Merino, se puso a disposición de la justicia y anticipó que avanzará con una contradenuncia por extorsión contra quienes lo denunciaron. Según su abogada, “esto puede llevar a un giro en la causa”.

Tal como informó Diario Jornada, el jefe comunal se presentó este martes en la Fiscalía de Trelew para ponerse a disposición, ser entrevistado y aportar el chat completo de WhatsApp que la presunta víctima usó para denunciarlo. Lo hizo acompañado de su abogada, la penalista Gladys Olavarría, quien admitió que “estamos cerca” de un giro de la causa hacia la extorsión.

Denunciaron a un conocido cantante de cumbia por abuso sexual y extorsión

Por su parte, el abogado de la denunciante, Gastón Bordier, había hablado de “pruebas contundentes” contra Merino. Sin embargo, Olavarría contestó que “es realmente poco serio y desconocer el proceso penal salir a decir eso porque no hay prueba hasta que se haga un juicio”.

“No eran tan contundentes porque tuvimos que presentar los verdaderos mensajes; Merino presentó su celular donde constan todos los mensajes y por suerte no hay ninguno borrado”, agregó.

En ese marco, la letrada señalo: “Es muy probable que las víctimas no sean tan víctimas y haya otros autores y otros tipos delictivos”. Al respecto, adelantó que el jefe comunal muy pronto se presentará como querellante.

Un jardinero peruano, una niñera y un apellido repetido: la historia de la exministra acusada de tener un equipo de ñoquis a su cargo

Olavarría explicó que la denuncia original se hizo sólo con la información que tenía la presunta víctima y sin archivos que estaban borrados. “Esos mensajes eliminados son cruciales, los tenía mi representado y por eso presentamos la comunicación completa. Ahora hay que tener mucha paciencia”.

Por su parte, Merino afirmó, “vine espontáneamente a ponerme a disposición para que la Justicia me pregunte todo lo que quiera; no tengo absolutamente nada que ocultar y puse mi teléfono a disposición para que este hecho se esclarezca”.

“Di las explicaciones que la justicia necesita de manera clara y transparente como siempre lo hice en mi vida”, insistió en la vereda de Fiscalía. “Contesté todas las preguntas de manera clara y precisa; esto no me va a afectar para nada, cuando uno hace las cosas bien y está tranquilo no tiene nada que ocultar. Sigo con mi vida normal”.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

El intendente aseguró que su gabinete se presentó completo en su despacho para respaldarlo. “Me emocionó mucho por creer en nosotros. También el respaldo de mi familia, que sabe qué clase de persona soy”. Merino aseguró que los trabajadores municipales organizaban una movilización en su favor. “Cuando me enteré les pedí que no lo hicieran porque no quiero malas interpretaciones ni una pueblada para presionar a la justicia”.

Con información de Diario Jornada, redactado y editado por un periodista de ADNSUR