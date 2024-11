Por segunda vez consecutiva, este jueves fracasó el intento de la bancada del macrismo para debatir la ley de Ficha Limpia, que, por ejemplo, impediría en la actualidad a Cristina Kirchner ser candidata en 2025.

En el conteo de los presentes, hubo faltazos de todos los bloques: de La Libertad Avanza (LLA), la UCR, y los radicales de Democracia y Encuentro Federal (EF). Como era de esperar, estuvo ausente la bancada completa de Unión por la Patria (UP), además de los diputados de la Izquierda y los tucumanos de Independencia e Innovación Federal.

El temario de la sesión también incluía el proyecto para reglamentar el voto en el exterior, garantizando la posibilidad de sufragar a través del correo postal, una iniciativa que endurece las penas para quienes registren reiterancia delictiva, y la implementación del juicio en ausencia.

Según las versiones parlamentarias, el proyecto sobre "Ficha Limpia" se habría presentado en medio de la campaña de Martín Menem por ser reelegido presidente de la Cámara de Diputados, por lo que se sospecha de un posible acuerdo entre el kirchnerismo y un sector del oficialismo.

La sesión preparatoria para la elección de las autoridades está prevista para el miércoles próximo; el riojano pretende continuar en su cargo y todo indica que así será, aunque todavía no se sabe cuántos avales cosechará en el recinto. Todo presidente aspira a que sea por unanimidad o, al menos, con el apoyo mayoritario de todos los bloques, pero esto está en duda.

Los chubutenses

Respecto a la actitud de los cinco diputados de Chubut, hubo tres que no dieron quórum: además de los justicialistas José Glinski y Eugenia Alianello, también el petrolero Jorge Loma Ávila -del bloque Encuentro Federal- eligió no hacerse presente.

Los únicos dos que asistieron a la Cámara fueron el libertario César Treffinger y, por el PRO, Ana Clara Romero, quien expresó: "Siento una indignación que comparten un montón de argentinos, particularmente chubutenses que me escriben y ¿saben qué me dicen? “¡¿No pudieron juntar 129 diputados que no tengan miedo de quedarse afuera, que entiendan que para estar acá hay que tener un mínimo de ética?!””, disparó con vehemencia, y agregó: ”¿Qué le decimos a la sociedad civil, a los vecinos a los que después vamos todos a pedirles el voto? ¿Alguien lo puede explicar? Porque yo empecé a militar hace cinco años y asumí este compromiso entendiendo que la Argentina tenía una chance, y la chance se construye con confianza. Entonces no me hablen de Ley Bases, de regímenes normativos que apoyo y sobre los que trabajo de manera concienzuda, si no podemos garantizar un mínimo de ética en esta casa. Si no podemos garantizarles a los argentinos que van a estar representados adecuadamente o que, al menos, vamos a dejar afuera a los chorros”.

Luego, expresó que la gente que faltaba en el recinto "está convencida de que la política es una linda caja para vivir de arriba", o porque "especula, porque nos toman de tontos, y sobre todo toman a los argentinos de tontos: porque dicen una cosa, pero después cuando hay que sentarse, hacen otra".

En una jornada que se extendió por unas cinco horas, la diputada Romero se refirió a las consecuencias que la corrupción estatal ha tenido en la provincia que representa: “Lo único bueno y que me deja en algo tranquila es que Chubut, mi provincia, tiene ficha limpia. Porque un montón de gente estuvo empujando para que sea una realidad, y que en este gobierno con el gobernador Nacho Torres lo que hicimos fue elevar la vara, y no sólo poner con el doble conforme por una condena por corrupción, como el proyecto que se iba a tratar hoy acá, sino que además dijimos: a cualquier condenado. Y hoy no lo pudimos lograr en este Congreso. Después de todo lo que hemos pasado”, se lamentó.

Y detalló: “En Chubut, la causa Revelación. En Comodoro, la causa Emergencia Climática. La gente muerta de frío, muerta de angustia, años sin clases y las escuelas rotas. ¿Saben por qué? Porque había un montón de vivos, como los que no se sentaron hoy, que nos dejaron cada vez más pobres, con más deudas y sin infraestructura. Acá hay que seguir poniendo el cuerpo, en cada una de estas bancas, cuando realmente se juega lo que somos. ¿Qué somos? ¿Somos argentinos de bien? Los que estuvimos hoy acá sentados, sí. Argentinos que estamos absolutamente convencidos de que el cambio de este país no es en una elección. No es en un día. No es mágico: Este cambio se construye, se cuida y sobre todo se respeta. Muchachos, que acá ninguno se crea que tiene la vaca atada. Porque la gente, los vecinos, los argentinos, están despiertos y nos están mirando y nos estaban exigiendo que agotemos todos los esfuerzos para juntar esos 129.”, advirtió.

Por último, expresó la confirmación de su compromiso como representante de sus votantes, indicando que está lejos de claudicar: ”Y, a cada uno, y al que le quepa el sayo que se lo ponga, estos últimos segundos quiero reconocer el enorme esfuerzo de la sociedad civil, de Gastón Marra empujando esta causa desde el llano, a Silvia Lospenato, una gran luchadora en estas bancas por este proyecto. Y a todos los corruptos que están de fiesta, les digo: no festejen ni estén contentos, porque hay muchos como nosotros que vamos a seguir peleando, que no aflojamos, y vamos a contribuir a desenmascarar no sólo a los corruptos, sino también a los que no son capaces de sentarse, poner la cara, y hacer lo que hay que hacer”, concluyó la diputada nacional.