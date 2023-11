El pasado 17 de agosto, murió Mariano Caprarola, asesor de moda, que luchaba contra una insuficiencia renal, tras una mala praxis que había realizado Aníbal Lotocki. De esta forma, el médico quedó en el ojo de la tormenta. En este marco, se conoció que la Justicia tomó una determinante decisión en la causa y sorprendió al cirujano.

Cabe recordar que Diego Szpigiel, abogado de Lotocki, había solicitado la prescripción de la causa. Sin embargo, en las últimas horas se conoció el fallo de la Justicia por ese pedido. "El magistrado estableció no hacer lugar a la solicitud efectuada por el abogado Diego Szpigiel, representante legal de Lotocki, por considerar prematuro el pedido, ya que primero se debe investigar el delito para determinar cuándo ocurrió, y así poder calcular los plazos de prescripción", revelaron en El Diario de Mariana, que se emite en América TV. De esta forma, Lotocki seguirá siendo investigado por la muerte de Caprarola.

Estremecedor: Un adolescente que era buscado desde el lunes fue encontrado muerto en su casa

En tanto, el periodista Martín Candalaft agregó: “La defensa de Lotocki dice 'no se puede investigar a Lotocki por la muerte de Mariano Caprarola porque la causa está prescripta'. Entonces, el juez se hace la siguiente pregunta '¿cuándo se hizo la operación de Lotocki hacia Mariano Caprarola?', no hay datos sobre eso, no lo aporta ni la defensa ni el denunciante”

“Por lo tanto, el juez dijo 'por el momento, la causa no está prescripta, porque no sé cuándo Aníbal Lotocki lo operó efectivamente a Mariano Caprarola'. La Justicia necesita algún tipo de documento para certificar esa situación o algún testimonio fehaciente que diga 'Mariano Caprarola se operó con Aníbal Lotocki tal día”, añadió.

Ni a los muertos respetan: denuncian robos de placas en el Cementerio de Comodoro y aseguran que "no hay tantas cámaras"

Además, remarcó que “eso por el momento no existe, por lo tanto, el juez dice 'hasta ahora este planteo que ustedes me hacen, señores defensores, de que la causa está prescripta, no lo podemos tomar, lo voy a rechazar”.

“Evidentemente era todo tan informal y marginal en el trabajo de Aníbal Lotocki, que ni siquiera tienen un documento que diga que Mariano Caprarola se operó tal día con Lotocki”, sostuvo sobre la forma de trabajar del cirujano.

“Será trabajo del fiscal averiguar cuándo se realizó esa operación, y una vez que se determine cuándo se realizó esa operación sabremos si está prescripto o no. En el medio se están analizando un montón de documentos, parte de la historia clínica de Mariano Caprarola”, expresó Candalaft.

LA OPERACIÓN DE CAPRAROLA

Tremenda tragedia vial con tres muertos al chocar a altísima velocidad contra un puesto de peaje

Cabe recordar que Caprarola en el año 2010 se atendió con el cirujano y se realizó una operación en sus glúteos. Sin embargo, una mala praxis le generó graves problemas de salud. Por este motivo, el asesor de moda, fue uno de los primeros en denunciar al cirujano.

“No puedo decir la palabra ‘asesino’, porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso; pero cuando la Justicia lo ponga atrás de las rejas ahí voy a salir a decir que es un asesino. Hoy no puedo”, había expresado en una ocasión. “No lo puedo nombrar. Cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma tan grande... Fui garante de la clínica que tenía en Belgrano, imaginate el grado de confianza que tenía”, había indicado.

Finalmente, falleció el pasado 17 de agosto a los 49 años, tras luchar con una insuficiencia renal. Según se conoció, el hombre ingresó a una operación para sacarse unas piedras, se descompensó y no pudo ser reanimado.