Estremecedor: Un adolescente que era buscado desde el lunes fue encontrado muerto en su casa

Nicolás Agustín Mañana, de 13 años, fue reportado como desaparecido el lunes en la localidad rionegrina de San Antonio Oeste. Horas después, el cuerpo sin vida del adolescente fue encontrado en el predio de la casa donde vivía.

La muerte del adolescente mantiene conmocionados a los vecinos de la ciudad patagónica y la causa de su muerte aún no ha sido establecida.

Todo comenzó el lunes por la noche, alrededor de las 22 horas, cuando un hombre denunció ante la Policía de Río Negro la desaparición de su hijo. Y rápidamente se comenzó la búsqueda inmediata para dar con el adolescente.

Si bien el chico era oriundo de San Antonio Oeste, los perros de búsqueda y rescate habían marcado sus huellas recientes en el balneario Las Grutas, pero finalmente fue encontrado muerto en su casa en horas del mediodía del miércoles.

Desde la Fiscalía iniciaron una investigación para determinar qué fue lo que sucedió con el joven de 13 años, según publica el Diario de Río Negro.

El comisario Ricardo Chepu indicó que en el lugar donde se encontró el cuerpo del joven sin vida 'no hay rastros de violencia externa ni de autolesiones', sin embargo, no brindaron más detalles y plantearon que aún no se determinó la causa de muerte.