El robo de placas de bronce en el Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia, destinadas a homenajear a los seres queridos que descansan en el predio, ha sido motivo de continuas quejas de quienes se han encontrado con la sorpresa de que dichas placas ya no están.

La directora del Cementerio Oeste, Marta Herrera, habló con ADNSUR sobre esta situación. "Nosotros en junio detectamos muchísima cantidad de placas robadas", dijo sin dar precisiones sobre el número de placas robadas al asegurar que "el cementerio es muy grande y no tenemos tanta cantidad de gente".

Sin embargo, aseguró que "sí, a diario la gente viene y reclama". Desde el cementerio se les informa que ya hay una denuncia por esta situación en la seccional tercera. "Yo les informo eso y también les sugiero que vayan ellos y hagan la denuncia", dijo.

"Han robado placas desde panteones familiares, de nichos, de tierra de las sepulturas, y hasta han sacado, en algunos casos, hasta mármol se han llevado. Pero lo que más falta son placas."

A continuación, planteó que "lamentablemente no hay tantas cámaras aquí, hay solamente en la entrada, y entonces no da abasto para un mejor control. Y en seguridad hay una sola persona, y es imposible poder realizar un mejor control dentro del cementerio".

MANTENIMIENTO

La funcionaria señaló ante reclamos por el mantenimiento del predio que si bien se realiza diariamente es poco el personal.

"No tenemos gran cantidad de gente y no solamente nos dedicamos al mantenimiento, tenemos inhumaciones en el día, entregas para cremación, se hacen exhumaciones. Entonces, si bien por ahí puedo llegar a tener 10, 15 personas, pero bueno, todos tienen diferentes tareas. No están todos abocados al mantenimiento", explicó.

Sin embargo, reconoció que “sí se hace todo lo que se puede y obviamente que la gente tampoco colabora mucho".

“La gente es como en todos lados, no colabora porque tienen los tachitos para colocar la basura, no lo hacen, o sea, cambian flores, te las tiran ahí a un costado. Te rompen canillas que tampoco tenemos grandes cantidades para reponer. Entonces, esas cosas por ahí las mamás no controlan cuando vienen con los nenes que hacen destrozo y no cuidan”, agregó.

AUMENTO CREMACIONES

“Notamos muchísimo nosotros que se hacen muchas cremaciones. La gente opta muchísimo por la cremación. Después de lo que vino el COVID y todo eso hacen muchísimas cremaciones", reconoció la directora.

“De todas maneras, tenemos días que tenemos 3, 4 ingresos diarios, a veces 5 ingresos diarios. Y el cementerio sí está colapsado hace mucho", afirmó.

Finalmente, señaló que “ya hicimos un levantamiento bastante grande. Ahora justo vamos a empezar con otro para recuperar tierra. Pero bueno, lo ideal sería poder contar con un cementerio nuevo y no está tener que sacar fallecidos de un lugar para recuperar tierra y para más sepulturas futuras".