El pasado viernes en la sede del Ministerio Público Fiscal, una trabajadora del municipio de Trelew presentó una denuncia penal contra el intendente Gerardo Merino, a quien acusa por presunto acoso sexual y abuso de poder. Concretamente, asegura haber sido perseguida en su trabajo y al mismo tiempo, haber sido víctima de abuso físico contra su integridad sexual.

La denuncia, verificada ante fuentes judiciales por ADNSUR, tiene como abogado patrocinante a Gastón Bordier, y fue presentada el 15 de noviembre ante la funcionaria de fiscalía del MPF Rocío Celeste Lucía Lorenzo.

La autora de la denuncia, de quien se resguardan los datos por razones obvias, sostuvo que todo comenzó “el año pasado cuando fue electo (Merino), me entero que quería sacar los contratos del municipio, en el área de inspección donde me estaba desempeñando laboralmente, motivo por el cual hablé con él por teléfono y acordamos una reunión en los primeros días de agosto”.

Torres, en la inauguración del Museo Egidio Feruglio: "estamos inaugurando el mejor del mundo, reconocido internacionalmente"

Un día de agosto -no especifica cuál- la denunciante expresa que “en la noche (Merino) me escribe y me dice que estaba en su casa que queda en una chacra”, sobre la que describe ubicación, su amoblamiento y disposición interior, donde concurrió a las 22,30.

Dice la mujer que en la primera parte de la entrevista a solas con el intendente electo, hablaron en la oficina sentados ante un escritorio sobre el tema laboral, luego de lo cuál se pidió un taxi y cuando se levantó para ponerse el saco, el acusado “se levanta me pone contra la pared, mi cara dando contra la misma, apoyando su miembro contra mi cola y me pasa la nariz por mi cuello”.

Horror: una nena de 13 años denunció que fue abusada por el padre de una amiga y está embarazada

Luego en el exterior de la vivienda, afirma que Merino “hace lo mismo, pasa su cara por mis senos y me los toca, me sujeta la cola con las manos y me apoya su miembro en la parte de adelante” luego de lo cual se aleja “me pide perdón y me diciendo que es porque tengo un perfume muy rico y me insiste para que me quede”.

Relata la mujer que antes de subirse al taxi, el intendente electo en ese entonces, “pone la mano en la puerta para que no me vaya y después me deja salir y me dice que si cuento algo, no sólo yo, sino mis compañeros nos íbamos a quedar sin trabajo”.

Cuando llegó a su casa, la mujer dice vio que Merino le comentó un estado de WhatsApp, y “me manda un mensaje diciendo que lo disculpe si me puso incómoda, es que sos muy linda y que me podría haber quedado un poco más”.

Tragedia en Chubut: murió una persona tras chocar contra un colectivo en la Ruta 3

CONTINUIDAD

De acuerdo al texto de la denuncia a la que accedió esta agencia, la mujer afirma que “los mensajes continuaron hasta febrero, donde (Merino) me invitaba a su casa y otros que me ponían incómoda” y que “en los eventos que nos cruzábamos insistía en que nos teníamos que juntar” incluso en la inauguración de una farmacia en noviembre de 2023 “aprovechando que había mucha gente” la tomó de la cintura “por atrás apoyándome” y también en actos en la plaza y en el local partidario de la UCR.

"No sabes cómo te...": un hombre abusó sexualmente de una joven en plena calle y terminó detenido

Asegura la mujer que luego de asumir Merino el 10 de diciembre, ella comenzó a “tener problemas en mi trabajo, hostigamiento” y que el intendente ordenó “que me hagan un sumario administrativo a raíz de los hechos”.

Relata que se contactó con su abogado por una denuncia laboral y que luego de ese hecho, en la oficina de inspecciones en Ecuador 157, sus superiores Eduardo Gambuza y Sebastián Suquia la convocaron para hablar y “ahí Eduardo me tocó las lolas”.

Luego agrega que Merino “aprovechaba los momentos en los que me encontraba sola y nadie estaba mirando para hablarme y tocarme” y añade a la denuncia una constatación de mensajes telefónicos ante el escribano Julián Ojeda Ton en junio de 2024.

En la parte final de la denuncia, la mujer -junto a su abogado- pide protección a la justicia porque dice sentir miedo, y adjunta la denuncia penal por hostigamiento laboral del 15 de enero de 2024, que tiene una ampliación el 24 de enero, y una denuncia ante la Secretaría de Trabajo por presunta violación de la ley X N° 60, así como los antecedentes del sumario en su contra del mes de marzo.

Los concejales de Trelew aprobaron un aumento del 110% en dos tramos en la tarifa de la cooperativa

El asunto tramita ahora en el Ministerio Público Fiscal, donde el paso siguiente es verificar los términos de la denuncia y evaluar el inicio de actuaciones dentro de una investigación preliminar para determinar si hay elementos para pedir la apertura de una causa contra los acusados.