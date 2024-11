Una empleada del municipio de Trelew denunció penalmente al intendente Gerardo Merino, por presunto acoso sexual y abuso de poder. La mujer afirmó haber sido perseguida en su trabajo y, al mismo tiempo, haber sido víctima de abuso físico contra su integridad sexual.

Tal como informó ADNSUR, la denuncia fue presentada ante Ministerio Público Fiscal fue presentada el pasado 15 de noviembre, pero trascendió en las últimas loras.

Tras la denuncia en su contra, Merino decidió hablar este miércoles. “Es una denuncia que ha trascendido a través de una página que no tiene entidad como ‘FOCOTRE’ que vive injuriando a nuestra gestión, inventando cosas y sacando cualquier tipo de comportamiento de gestión fuera de contexto. Eso trascendió a través de esa página. Si bien entiendo que hay una denuncia; no estoy notificado de nada”, dijo.

Una trabajadora municipal de Trelew denunció al intendente Gerardo Merino por presunto acoso sexual

“Si la Justicia me llama, voy a estar a disposición como lo estuve siempre porque no tengo nada que ocultar. No hay nada oficial más allá de lo que ha trascendido y que algunos medios lo levantaron”, aseguró a través de Radio Chubut.

Y destacó que “desde nuestra gestión – a través de área de Mujer y Diversidad- tenemos el máximo respeto. Vamos a denunciar a quien nos agravie y -su hay algún funcionario dentro de nuestra gestión que tenga alguna conducta irregular- nosotros vamos a denunciarlo. No tenemos ningún prurito en avanzar en cualquier denuncia porque estamos del lado de la ley y de la Justicia”, agregó.

“Hay una intencionalidad política detrás de todo esto. Estamos llevando adelante una gestión, se están tocando algunos intereses políticos y personales que -seguramente- incomodan y salen con este tipo de inventos y denuncias para ensuciar una gestión”, afirmó.

“En nuestra gestión, tuvimos más de 300 intervenciones en el área de la Mujer. Es una decisión política de esta gestión tratar la ‘violencia de género’, acoso y cualquier situación que lleve ese tipo de comportamiento”, reiteró el intendente municipal.

Y añadió que “tenemos un protocolo para este tipo de situaciones que se trabajó -en conjunto- con ATE”.

El intendente de Trelew habló del impacto en su entorno tras conocerse esta denuncia. “Es un tema delicado, anoche tuve que dialogar con mis hijos y mi madre para que se queden tranquilos”, relató.

“Hay gente en la política a la que se le viene la noche, está muy incómoda y van a tratar de ensuciarme”, disparó.

Y a continuación, Merino aseguró sobre la denuncia que: “desconozco quien es la persona, no tengo una notificación oficial de la denuncia. No puedo decir nada hasta que los caminos legales e institucionales así lo determinen”, reiteró.

“En la Municipalidad, tomamos algunas decisiones con personas que no trabajaban, eran ‘ñoquis’, las notificamos y fueron sumariadas. Incluso, había una oficina dentro de la Municipalidad que estaba usurpada. Había una persona que no iba a trabajar, la oficina estaba cerrada y -a través de un escribano público- se abrió, se sacaron las pertenencias que había y se puso en funcionamiento porque era un espacio público y *lo tenían como un lugar privado”, concluyó.

Con información de Radio Chubut en una nota editada y redactada por un periodista de ADNSUR.