Los imputados por el intento de homicidio al vendedor de bolsas de residuos de Comodoro seguirán en prisión

Se concretó en horas de la mañana la audiencia de revisión de la prisión preventiva por tentativa de homicidio que tiene como imputados a Gustavo Almonacid y Nadir Assi. Los representantes de fiscalía, Cristian Olazabal, fiscal y Fabiola López, funcionaria, solicitaron se mantenga la prisión preventiva que vienen cumpliendo ambos hasta la finalización de la investigación. Por su parte ambas defensas, María de los Ángeles Garro y Daniel Fuentes, plantearon el arresto domiciliario de sus defendidos. Finalmente el juez penal Miguel Caviglia resolvió mantener la prisión preventiva de Almonacid y Assi por el término de dos meses.

En un primer momento los representantes de fiscalía solicitaron se mantenga la medida de coerción sobre los imputados ya que subsisten y se han agravado los peligros por los cuales se les dictó la medida.

Existe peligro de fuga ya que con probabilidad son autores de un hecho grave, tentativa de homicidio, con un mínimo de 4 años y 8 meses de prisión. Respecto del peligro de entorpecimiento refirieron que se ha entrevistado una testigo que manifestó temor ya que ha sido contactada por familiares de uno de los imputados, es decir que se ha tratado de influir sobre la prueba, aseguraron desde la fiscalía.

El peligro de fuga se encuentra latente por las características graves del hecho, ya que el estado de salud de la víctima es gravísimo, está luchando por su vida. Almonacid es el que ejecuta el disparo a menos de dos metros de distancia y a la víctima le extrajeron 70 perdigones, en tanto que en el auto se secuestró cartuchos de escopeta calibre 16. Por todo ello desde el Ministerio Público Fiscal se requirió se mantenga la prisión preventiva de ambos imputados hasta la finalización de la investigación, adelantando que no procede ninguna medida de coerción morigerada, como arresto domiciliario.

Acto seguido, la defensora de Almonacid presentó un Informe Social favorable y solicitó el arresto domiciliario de su asistido, argumentando que no existe peligro de entorpecimiento respecto de Almonacid. Si bien tenemos un hecho grave, no podemos manejar la cuestión de la salud de la víctima, agregó. Su defendido ha cumplido un mes de privación de la libertad y hay situaciones que se van debilitando. Oponiéndose a la prisión preventiva hasta el final de la investigación ya que las medidas de coerción son revisables con fechas cierta, se deben revisar cada uno o dos meses, concluyó la defensora.

A continuación el defensor de Assi se opuso al mantenimiento de la prisión preventiva y el argumento del peligro de entorpecimiento debe ser descartado. Solicitando la apertura del celular de su asistido, así se demostrará su inocencia, agregó. El peligro de entorpecimiento no es válido ya que se ha tomado entrevistas y ya no quedan testigos para examinar. Refirió el defensor asimismo que Assi no tiene antecedentes penales. Ante lo cual pidió su arresto domiciliario por el término de 30 días, ofreciendo finalmente una caución económica.

Finalmente el juez penal se refirió en su resolución a la pasada audiencia de control de detención del caso, el 13 de enero pasado, donde la fiscalía solicitó la prisión preventiva de ambos imputados por tres meses, sin embargo él la limitó a 30 días. En estos 30 días se ha avanzado y se ha robustecido la tesis de la fiscalía con elementos de convicción suficientes para sostener el grado de participación de las personas en el hecho investigado. El peligro de fuga se ha acrecentado en virtud de la salud de la víctima, internada en terapia intensiva. Agregando la gravedad del hecho y la pena en expectativa. Dictando para concluir el mantenimiento de la preventiva de Almonacid y Assi por 60 días.