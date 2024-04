Los restos humanos encontrados en octubre de 2020 por un grupo de albañiles cuando realizaban excavaciones para una instalación del gas en una casa en construcción en la localidad de Camarones, Chubut, sorprenden a la comunidad científica.

Un grupo de investigación del IDEAus-CONICET pudo establecer que se trata de los restos humanos más antiguos de la Patagonia y entre los más viejos de la Argentina.

El estudio bioantropológico identificó la presencia de un niño o niña de entre 8 y 9,5 años y un/a adolescente de entre 12 y 15 años; en ningún caso fue posible estimar el sexo. Tiempo después se enviaron a realizar dataciones radiocarbónicas directas por AMS a dos laboratorios de Estados Unidos: primero al de la Universidad de Arizona y posteriormente al Institute of Energy and the Environment de Pennsylvania.

Hallaron en Camarones los restos humanos más antiguos de la Patagonia

Los resultados fueron sorprendentes: la antigüedad de ambos oscila entre 9200 y 9700 años radiocarbónicos AP, que equivalen a 10.400 y 11.000 años calendario, respectivamente. Esta diferencia cronológica indica que no fueron contemporáneos.

"Aunque inicialmente pensamos que los restos tenían unos 3.000 años, las dataciones nos sorprendieron con una antigüedad mucho mayor", comentó un investigador del CONICET a Radio 3.

“Este descubrimiento es especialmente significativo debido a la escasez de restos humanos tan antiguos en América”, por lo que su hallazgo podría transformar nuestra comprensión del poblamiento de América desde Asia hace unos 15 mil años, estimó.

El investigador resaltó el impresionante hallazgo ya que "proporciona nuevas perspectivas sobre el poblamiento de América y respalda la teoría de un ingreso temprano de seres humanos al continente", sostuvo finalmente.