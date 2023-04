El pasado miércoles a las 22 horas, estafaron a una abuela en la ciudad de Esquel, Chubut. La llamaron por teléfono, se hicieron pasar por su hija y le robaron $600 mil pesos.

El hecho fue denunciado por el nieto, quien explicó lo ocurrido.

Según informó EQS notas, la mujer recibió una llamada y fue engañada por una persona que se hizo pasar por su hija.

De esta manera le pidió una gran suma de dinero y que lo lleve hacia las calles Almafuerte y Mitre.

Luego, le indicó que allí iba a estar un empleado de banco, quien iba a recibir la plata para hacer un cambio de billetes, respecto a las nuevas denominaciones de $2000 pesos, sin embargo, aún no están en circulación.

Al llegar al lugar indicado, vio a un hombre de camisa blanca, pantalón y bolso negro, que recibió el monto de $600 mil pesos en una bolsa de nylon. Después, explicó que en la otra calle lo esperaba el camión de caudales.

En cuanto a la plata, el hombre sostuvo que tras ser cambiado en el banco, sería entregado en la casa de la mujer.

Pero advirtió, que no debía hablar con nadie de lo ocurrido y que si ella guardaba el dinero, no podría hacer el cambio de billetes en el banco.

CÓMO PREVENIR ESTAFAS Y ROBOS A LOS ADULTOS MAYORES

Las recomendaciones sobre esta modalidad de estafas telefónicas, cuyos principales delitos se cometen contra personas de la tercera edad.

Debe cuidarse porque hay personas que se aprovechan del cariño de las “supuestas llamadas” de sus seres queridos para engañarlo y cometer delitos.

⚠ Si un supuesto familiar o conocido lo llama, preste atención si su tono de voz o lo que dice le suena sospechoso.

⚠ Si hay malas noticias sus afectos no van a querer que se preocupe a través de un llamado telefónico van a ir hasta su casa a contarle, por lo tanto nunca acepte entregar bienes o dinero, ni llevarlos a un lugar que le proponga un desconocido.

⚠ Si no realizó ningún reclamo, no deje entrar a su casa a personas que digan ser de empresas que van a realizar supuestas reparaciones o controles (cable, teléfono, agua, gas, luz, etc.), aún cuando lleven puesto un uniforme.

⚠ Desconfíe siempre de llamados que ofrezcan premios o algún tipo de beneficio gratis.

⚠ Ningún banco, financiera o ANSES le van a pedir datos personales, bancarios o financieros (usuario, contraseñas, claves, etc.), a través de redes sociales, WhatsApp o mensaje de texto.

⚠ No hable de su situación económica con desconocidos, ni comente si vive solo/a o acompañado/a.

⚠ No acepte la ayuda de desconocidos cuando vaya a un cajero electrónico o entidades de pago.

⚠ Ante cualquier llamado o persona sospechosa que se presente en el domicilio, no brinde ningún tipo de datos, corte el diálogo y solicite ayuda a la policía o a sus familiares.