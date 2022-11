Cómo prevenir sobre estafas y robos a los adultos mayores

Si bien cualquier tipo de persona puede ser víctima de un engaño, robo, estafa o hurto, los adultos mayores son considerados especialmente vulnerables ante este tipo de delitos.

Así es como, “Las 100 Reglas de Brasilia”, aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Brasilia en marzo de 2008, consagran los estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas vulnerables.

En esta norma la condición de vulnerabilidad se define como “aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. …. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta”.

La mujer que drogaba hombres para robarles y comprarse autos fue procesada

Los delincuentes que tienen como objetivo a adultos mayores, hacen uso de lo que se conoce como ingeniería social, es decir, el uso de la manipulación o la explotación de la psicología de las personas para lograr que revelen información sensible, den acceso a sistemas informáticos o a través de un plan más elaborado, abran la puerta de su casa o vayan a un cajero automático a extraer dinero (en estos últimos dos casos, la finalidad es el robo o hurto de dinero y otros elementos de valor).

Se pone en práctica, lo que en Argentina llamamos el “cuento del tío”, a través de llamados telefónicos, redes sociales, correo electrónico o mensajes de texto, buscan ganar la confianza de la víctima haciéndose pasar por empleados de un organismo público, empresas conocidas o por familiares y amigos cercanos.

Un comerciante mató a dos asaltantes que quisieron robar en su ferretería

En la era de internet y redes sociales, es muy simple conseguir información sobre las personas, su familia, su trabajo, estilo de vida, etc., de esta manera, durante el contacto con la víctima los delincuentes comentan alguno de estos datos personales como si realmente la conocieran, de esta manera ganan su confianza y se logra el engaño.

En algunos casos, los estafadores pueden presentarse en el domicilio de la víctima para concretar el delito.

PRINCIPALES ESTAFAS CONTRA ADULTOS MAYORES

❗ 1- A través de una llamada telefónica o mensaje de Whatsapp, un delincuente se hace pasar por un familiar o conocido, que pide dinero por encontrarse en una situación de urgencia (accidente de tránsito, situación de salud, problemas con la justicia, etc.), luego, se acuerda pasar por el domicilio para retirar el efectivo.

ANSES ofrece una línea de crédito de hasta $240.000 pesos: cómo hacer para acceder

❗ 2- Una falsa entidad bancaria que por intermedio de llamados telefónicos, redes sociales, correo electrónico o mensajes de texto, pide datos financieros (usuarios, contraseñas, etc.) para actualizar –supuestamente- la base de datos, etc. De esta manera acceden a las cuentas bancarias y/o tarjetas de crédito de la víctima para vaciarlas, realizar compras, transferencias, sacar préstamos, etc.

❗ 3- Un delincuente se hace pasar por empleado de Anses y le ofrece a la víctima tramitar la “reparación histórica” u otro supuesto beneficio, consiguen ganar la confianza de la víctima hasta que obtienen datos confidenciales o logran que se realicen transacciones bancarias a su favor.

❗ 4- Engañar a la víctima diciéndole que ganó un premio pero que, para retirarlo, debe depositar cierto monto de dinero en concepto de pago de tasas o impuestos sobre el bien ganado.

Cómo estará el tiempo este domingo en Comodoro y Rada Tilly

❗ 5-En cajeros automáticos, los delincuentes se hacen pasar por personal del banco y ofrecen su ayuda para extraer dinero o realizar otras transacciones, momento que aprovechan para sustraer un monto a su favor.

❗ 6-En el domicilio de la víctima, un delincuente se presenta vestido con el uniforme de alguna empresa conocida (luz, agua, teléfono, televisión por cable, etc.) y solicita ingresar a la vivienda para realizar algún tipo de conexión o reparación. La finalidad es el robo de dinero o bienes de valor.

✅ RECOMENDACIONES PARA EVITAR CAER EN UNA ESTAFA

Debe cuidarse y tener cuidado porque hay personas que se aprovechan del cariño de las “supuestas llamadas” de sus seres queridos para engañarlo y cometer delitos.

⚠ Si un supuesto familiar o conocido lo llama, preste atención si su tono de voz o lo que dice le suena sospechoso.

Insólito: se robaron la ofrenda en una iglesia de Argentina y culparon "al diablo"

⚠ Si hay malas noticias sus afectos no van a querer que se preocupe a través de un llamado telefónico van a ir hasta su casa a contarle, por lo tanto nunca acepte entregar bienes o dinero, ni llevarlos a un lugar que le proponga un desconocido.

⚠ Si no realizó ningún reclamo, no deje entrar a su casa a personas que digan ser de empresas que van a realizar supuestas reparaciones o controles (cable, teléfono, agua, gas, luz, etc.), aún cuando lleven puesto un uniforme.

⚠ Desconfíe siempre de llamados que ofrezcan premios o algún tipo de beneficio gratis.

⚠ Ningún banco, financiera o ANSES le van a pedir datos personales, bancarios o financieros (usuario, contraseñas, claves, etc.), a través de redes sociales, WhatsApp o mensaje de texto.

⚠ No hable de su situación económica con desconocidos, ni comente si vive solo/a o acompañado/a.

Los beneficiarios de ANSES tienen 55% de descuento en la SUBE: cómo se puede acceder

⚠ No acepte la ayuda de desconocidos cuando vaya a un cajero electrónico o entidades de pago.

⚠ Ante cualquier llamado o persona sospechosa que se presente en el domicilio, no brinde ningún tipo de datos, corte el diálogo y solicite ayuda a la policía o a sus familiares.

Estafaron por teléfono a una familia de Rada Tilly y se llevaron 100 mil dólares

Este martes al mediodia, se radicó una denuncia por estafa en la Comisaría de Rada Tilly por una estafa de 100 mil dólares.

Un hombre de 81 años declaró ante la policía que su señora lo llamó por teléfono y le dijo que su hija había llamado al fijo de la casa, dando aviso de que un señor iría al domicilio y debían entregarle 100 mil dólares para unos estudios médicos que ella necesitaba realizarse en Buenos Aires, ciudad donde estudia.

Trelew: por la ola de robos instalarán cámaras de seguridad en el mítico dinosaurio

La mujer, “sin pensar” cuando se acercó dicho sujeto al domicilio le entregó el dinero. Luego, llamó a la hija para darle conocimiento de que ya le habría dado el dinero al hombre que ella supuestamente había enviado a la vivienda. La joven le manifestó que no le habia pedido plata y mucho menos mandado a nadie para que busque dinero.