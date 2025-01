La Fiscalía de Puerto Madryn imputó este viernes a Sofía Arnoldi, la conductora que atropelló y mató al docente Diego Danese, por el delito de homicidio culposo agravado.

“Si bien Arnoldi recuperó la libertad, la causa continuará su curso en el marco del proceso penal”, informó la Fiscalía de Madryn en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Sobre esa decisión, amplió: “En la audiencia realizada en los tribunales, la jueza Yamila Flores dispuso que la imputada recupere la libertad bajo determinadas pautas de conducta, quedando sometida a proceso penal”.

Arnoldi había sido detenida el jueves a la madrugada, luego del trágico episodio en el que murió Danese, docente y fotógrafo de Puerto Madryn. La víctima circulaba en bicicleta por la ruta provincial 1 cuando fue embestida por una camioneta SUV Mercedes-Benz, conducida por la contadora de 37 años.

El test de alcoholemia realizado tras el siniestro determinó que Arnoldi tenía 1,88 g/l de alcohol en sangre.

Por esa razón, la fiscal del caso, Ivana Berazategui, consideró aplicar la imputación por homicidio culposo agravado, “figura prevista en el Código Penal para situaciones en las que la conducción bajo los efectos del alcohol resulta determinante en la producción de un hecho fatal”. La condena prevista es de entre tres y seis años de prisión.

Durante la audiencia de este viernes, Berazategui indicó que desde el punto de impacto hasta el frenado final de la camioneta hay una distancia de 65,5 metros, por lo cual “se presume que la mujer venía a alta velocidad cuando impactó al ciclista”, aunque se encuentra a la espera del informe oficial de las pericias accidentológicas que efectuará la Policía.

La fiscal aclaró además que Danese tenía todas las medidas de seguridad para circular, como las luces refractarias y las luces intermitentes.

Antes de la audiencia, en declaraciones a Cadena Tiempo, la fiscal había agregado más detalles. “Tengo aquí en el acta que no contaba con el seguro del auto. El vehículo se encuentra secuestrado y se le secuestró el carnet de conducir en virtud de que, además del alcohol, no contaba con el seguro obligatorio”.

Al respecto, había agregado. “Nosotros tenemos que merituar la negligencia en el accionar que implique un vínculo o una relación directa con el resultado. El tener o no tener el seguro no hace a el resultado lamentable con el que contamos en este hecho. No tiene un nexo causal, digamos, para poder nosotros sumarle esto. Sí, obviamente es un dato a tener presente para las características de ella en un futuro cuando nosotros tengamos que ponderar, por ejemplo, dentro de esta escala penal, y pedir una pena superior.”

Según detallaron desde la Fiscalía de Madryn, la investigación judicial tendrá un plazo de seis meses, durante el cual “se llevarán a cabo peritajes accidentológicos y otras diligencias para esclarecer lo sucedido”.