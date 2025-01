La muerte de Diego Danese, docente y fotógrafo de Puerto Madryn, que fue atropellado este jueves a la madrugada por una mujer que conducía alcoholizada, causó conmoción en las distintas comunidades educativas que integraba.

“Con una profunda tristeza, hoy nos toca despedir a nuestro compañero Diego Danese, una pérdida que deja una huella profunda en nuestra institución y en nuestro pueblo”, publicó la página de Facebook de la Escuela Secundaria N° 7710 "Patagonia Rebelde", de Puerto Pirámides, donde daba clases.

En la misma publicación, agregaron: “La comunidad educativa de Puerto Pirámides lamenta profundamente la pérdida de un profesor tan querido y respetado por colegas, familias y estudiantes. Exigimos justicia.”

Luni Carranza, una joven de Puerto Madryn que tuvo a Diego como docente, contó una anécdota con él. “Recuerdo el día que me quejé con él porque todos en la clase tenían 10 y yo solamente un 9, siendo la mejor escritora. Sus palabras marcaron un antes y un después en mí. ‘El 10 significa que llegaste al límite, y para mí, vos sos un 9 porque no quiero que tengas un límite, quiero que te sigas esforzando y brillando con lo que escribís. Tenés futuro en tu arte escrito y artístico, no dejes que el mundo te defina. Vos seguí siendo un 9, derribá con tus palabras’”, contó la estudiante.

Luego lo despidió con cariño: “Lo admiré por su amabilidad, perseverancia, paciencia y pasión por enseñar. Siempre serás uno de los mejores recuerdos que tuve como enseñanza. Que tu nueva vida sea maravillosa. Justicia por Diego Danese.”

La víctima fue recordada además por la Escuela 736 de Madryn, donde también daba clases. “La comunidad educativa de la Escuela 736 acompaña en este momento de inmenso dolor a la familia de nuestro compañero Diego Danese, quien falleció hoy de manera trágica al ser atropellado mientras circulaba en bicicleta por la ruta 1.”

El pedido de justicia apunta a la responsabilidad penal de la conductora que atropelló al docente de 50 años, que iba en su bicicleta a trabajar. El personal de tránsito que se hizo presente en el lugar, junto a la policía, le realizó el test de alcoholemia que arrojó positivo con 1,88 g/l de alcohol en sangre. La mujer, que tiene 37 años y conducía una camioneta Mercedes Benz, quedó detenida.