El lunes 12 de diciembre, por pedido de la Justicia Federal de Bariloche, allanaron la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido. Se debe a la causa, por el polémico viaje de funcionarios y jueces a principios de octubre pasado y luego de que se filtrarán chats para ocultar el viaje a Río Negro.

Cabe recordar, que la fiscal María Cándida Etchepare imputó a Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea- y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.

Y además, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A, el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo.

La fiscal imputó a los diez involucrados por el viaje a Lago Escondido

Según Télam, la fiscal impulsó la investigación tras realizar una pesquisa preliminar donde declaró el presidente de la empresa Hidden Lake S.A, quien administra Lago Escondido.

“El nombrado cumplió con el requerimiento efectuado y aportó las facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados por la suma de USD 605 cada una, que acorde a la cotización imperante al 28 de octubre del año en curso en que fueron emitidas, equivaldría a $97.707,5”, indicó la Etchepare.

“Una vez más, los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28”, sostuvo.

Diputados y senadores del Frente de Todos pidieron "audiencia urgente" por el Consejo de la Magistratura

“También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados”, afirmó en relación a Leonardo Bergroth y al empresario Tomas Reinke.

Por otro lado, la Policía Federal allanó las oficinas y el hangar de Flyzar-la empresa dueña del avión en el que se realizó el viaje hacia Río Negro-, en San Fernando, provincia de Buenos Aires.

Investigación por el viaje a Lago Escondido: el Gobierno denunció penalmente a jueces y funcionarios

El motivo, fue intentar establecer quién pagó la escapada a Lago Escondido de la que participaron también directivos del Grupo Clarín. Al impulsar la investigación, la fiscal federal Etchepare había requerido que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el pago y la aceptación de dádivas por parte de los viajeros.