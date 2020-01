COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Osvaldo Luján, expresó en diálogo con ADNSUR que la institución trabaja en un relevamiento para establecer la magnitud de las pérdidas del sector por el delito de abigeato (robo de ganado), ya que si bien hubo algunas mejoras en el control y prevención, el perjuicio continúa siendo muy importante para el sector. En otro orden, comentó que se trabaja con mucho entusiasmo en la próxima edición de la Expo Rural de la ciudad, del 31 de enero al 2 de febrero próximo.

Si bien el problema no es nuevo, el delito del robo de ganado tiene épocas de recrudecimiento, pese a los reiterados reclamos del sector rural. Consultado sobre la situación actual, el dirigente ruralista explicó: “A partir del año 2019, cuando hubo una falta de hacienda muy importante en distintos lugares, hicimos una reunión desde la anterior gestión de Enrique Grant con la policía y se estableció un control de ruta en el departamento Escalante, lo que logró una mejora o una disminución en los faltantes de hacienda –reseñó-. Sin embargo, no deja de ser un problema actual, en el sentido de que siguen existiendo pérdidas de animales y los problemas de falta de equipamiento que a veces tiene el área policial de Abigeato, frente al tipo de campos que hay que vigilar. En su momento tuvimos personal afectado con equipamiento y se vio reflejado, pero hoy estamos con problemas nuevamente, con denuncias de robos en campos de Sarmiento y otras zonas. Estamos tratando de hacer una estadística propia, para ver cuál es la situación porque por comentarios de algunos ganaderos sabemos que hay faltante de hacienda y nos motiva la búsqueda de una solución”.



Al preguntársele si hay una estimación del perjuicio económico, el contador Luján respondió:

“Estamos tratando de reunir esa información para mensurar el problema, porque cuando uno lo dice de una manera general, por ejemplo ‘faltan 200 ó 300 animales’, eso puede representar el 10 por ciento de un campo, que es un monto muy importante: a valores de hoy pueden significar alrededor de 800.000 pesos, que para cualquier productor chico es casi el capital y hasta la utilidad y el ingreso por año que pueda tener por la venta de lana de todo su establecimiento. Por eso queremos una estadística propia, ya que no conocemos si hay a nivel provincial, a fin de dimensionar el problema”.

Preocupan los circuitos de carne faenada en forma clandestina

Del mismo modo, advirtió que el perjuicio no se reduce al productor, sino también a la comunidad en general por los circuitos de venta de carne faenada en condiciones clandestinas, sin los controles bromatológicos correspondientes, generando también un riesgo para la salud pública. A ello se suma la recaudación impositiva que deja de producirse por la venta ilegal.

Expo rural

En otro orden, Luján expuso el entusiasmo y la expectativa positiva para lo que será la próxima edición de la Exposición Rural de la ciudad, desde el 31 de enero hasta el 2 de febrero. “Tenemos convocatoria por parte de los cabañeros que son el origen de todo esto, ya hay 23 cabañas inscriptas para participar con más de 110 animales de primer nivel, principalmente Merino y algunos Crorriedale. Es un año que no viene tan bien, por sequía y una baja de precios de la lana, pero la gente de campo siempre apuesta a presentar su trabajo y la esperanza de seguir trabajando”, resumió.