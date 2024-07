La mamá de Loan y un profundo mensaje a 23 días de su desaparición: "No creo que..."

Este sábado se cumplieron 23 días de la desaparición de Loan Peña en la ciudad de 9 de julio, Corrientes, y su mamá, en medio del desconcierto, habló acerca de los interrogantes que tiene la investigación.

María, principalmente, habló de la posibilidad de que aun esté con vida y dijo: “pido a la Virgen que lo tengan abrigado y le den comer”, luego de que en las últimas horas se conociera que uno de los hermanos del menor recibiera mensajes desconocidos en su celular.

En comunicación con Todo Noticias, la mujer dio su versión de los hechos indicando que no estaría muerto, sino más bien secuestrado, pero con desconocimiento total sobre su actual situación: “no creo que haya sido un accidente, y mi marido tampoco. Eso es todo mentira. A Loan se lo llevaron”, lanzó.

“¿Querés escucharlo?": el chat extorsivo que recibió uno de los hermanos de Loan

“Nosotros no somos gente mala. No sé por qué hicieron eso con mi nene, no hay que confiar más en nadie”, expresó, mientras que a su vez indicó: “alguna persona tiene que hablar y decir qué hicieron con Loan”.

El que dejó declaraciones fue el hermano de Loan, José, refiriéndose a la drástica medida que tuvieron que tomar para evitar el sufrimiento de su mamá. “Le sacamos la tele, no quiero que vea nada porque le hace mal todo lo que sale, está medicada y queremos que esté bien”, resaltó.