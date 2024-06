La tía de Loan rompió el silencio y afirmó que uno de los detenidos la amenazó para que no declare

El caso por la desaparición de Loan Danilo Peña tuvo un impactante giro al conocerse que Laudelina, tía del nene de cinco años, reveló que está muerto a 16 días de haber sido visto con vida por última vez.

La mujer declaró que María Victoria Caillava y Carlos Pérez atropellaron al pequeño y que finalmente enterraron su cuerpo en el monte, información que hasta el momento no se conocía al figurar como primera hipótesis el secuestro para formar parte de una red de trata de personas.

Laudelina declaró frente al fiscal provincial Gustavo Robineau y añadió a su vez que la ex funcionaria municipal la amenazó para que no dijera nada. "Caillava vino y me amenazó", dijo, muy convencida.

Giro en la causa Loan: la tía confesó que el nene está muerto y aseguran que "se habría tratado de un accidente"

La mujer afirmó haber sentido un golpe a una distancia de entre 100 y 200 metros, ocasionado por la Ford Ranger blanca que era conducida por Pérez, con Caillava como acompañante, ya finalizado el almuerzo.

Laudelina relató que se volteó al escuchar el grito y el golpe, observando a Caillava descendiendo de la camioneta y añadió: “yo vi cómo alzaba a Loan desvanecido”.

Por último, brindó mayores detalles del momento en que la ex funcionaria le metió presión para que no dijera nada. "Horas después, Caillava me llamó por teléfono y me amenazó. Me dijo 'esperame que voy'. Vino y me dio una zapatilla. Me pidió que plantara la zapatilla en algún lugar. Fui yo la que la tiró, porque me amenazó", cerró la mujer.