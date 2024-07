Hace 22 días que Loan Pena, un nene de 5 años, permanece desaparecido en la provincia de Corrientes. Hay seis detenidos sospechados de integrar una red de trata de personas, pero no es la única hipótesis que se maneja ya que una tía acusó a uno de los detenidos de haber atropellado al nene y haber ocultado su cuerpo.

Sin embargo, un dato llamativo surgió en las últimas horas por parte de Cristian Peña, uno de los hermanos del nene de 5 años intensamente buscado, sobre un chat extorsivo que recibió desde la provincia de Chaco.

Quién le escribió por WhatsApp dijo que estaba con el menor y que el hermano no podía hablar de los mensajes con nadie porque si no "no había trato".

Gritos, piedrazos, balas de goma y gases: momentos de tensión se vivieron en el traslado de la tía de Loan

La captura muestra cuando el hermano llamó al contacto anónimo, quien le pidió que le escriba y le preguntó por Loan: “Sii, es mi hermano”, le respondió Cristian.

Luego, comenzó la parte en la que la persona lo extorsionó: “¿Querés hablar, escucharlo y negociar para que vuelva con tu familia?”.

“Él está bien. No quiero que alertes a nadie porque sino no habrá trato ¿ok?”, continuó esta persona, según publica NA.

Pero finalmente al no recibir respuestas por parte de Cristian, el contacto dejó de escribirle y la conversación finalizó con un “chau” por parte del extorsionador.