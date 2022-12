La familia del joven que murió ahogado en un canal de riego denuncia que lo mataron

Este martes, la comunidad del Departamento Luján de Cuyo del Gran Mendoza se vio conmocionada ante la muerte de un joven de 20 años, que se metió a un canal para refrescarse de la ola de calor que azota a la región de Cuyo y murió ahogado.

En las primeras declaraciones, su amigo, que se metió con él al canal, aseguró que el joven se sumergió en una zona profunda y no logró salir. Aunque logró rescatarlo, tenía débiles signos vitales.

La madre, Beatriz Vilte y una de las hermanas, Belén Álvarez viajaron por tierra hasta llegar a Mendoz y denuncia que el joven fue asesinado. En ese sentido, aseguraron una serie de “inconsistencias” relacionadas a la información que se maneja en la Comisaría con los datos que fueron aportados por los testigos y la Policía.

Su hermana reclamó hace un par de horas “no nos dejan ver el cuerpo”, y explicó que el motivo de muerte que les infomño la Policía era “ahogamiento”, por lo que no comprenden “la medida que les prohíbe ver a Leandro”. Asimismo, exigen que sea peritado el celular y que se informe prontamente los resultados de la autopsia.

Por otro lado, según la versión del padre del joven, René Álvarez, quien actualmente reside en Mendoza, la víctima salió a caminar antes del partido de la Selección con un grupo de amigos, con quienes aún no han tenido contacto.

“Salió sin celular”, asegurí, debido a que por los problemas de inseguridad de la zona no quería ser víctima de algún robo y agregó, “un par de horas después, como a las 16.00 horas”, un vecino fue a darle aviso de la triste noticia. Habían sacado el cuerpo de su hijo de un canal.

El padre arribó al lugar acompañado por otra de sus hijas, pero no los dejaron acercarse al cuerpo. Comentó que no había ningún servicio de emergencias en el lugar “hubo abandono de persona”, denuncia. “Solo estaba la Policía”, dijo a TiempoSur, por lo que desmintió que el joven haya recibido asistencia.

La hermana señaló a dicho medio que “la policía no se acercó a mi familia a dar la noticia”, por el contrario, prohibieron que se acercaran al cuerpo en el lugar del hecho. “Nunca fue asistido por ambulancias, ahora no nos dejan ver el cuerpo y nos entregaron la ropa completa con barro”.

La familia señaló que el joven fallecido no sabía nadar, "nunca se hubiera metido al canal, menos con toda la ropa puesta. A mi hermano me lo mataron”, indicó.

Leandro tenía 20 años, fue a Mendoza con la intensión de estudiar kinesiología. Vivía en el barrio Trapiche de Godoy Cruz, con su padre René Álvarez y sus dos hermanas menores de 18 y 19 años que también estaban estudiando. En Río Gallegos, hasta hace un par de meses jugaba en la primera división del Club Unión Santacruceña.

“Queremos justicia por mi hermano, no se ahogó y un robo no fue. Era un chico re sano. Queremos justicia porque la Policía actuó mal desde el primer momento. Ahora estamos buscando un abogado que nos asesore”, sentenció Belén quien señaló que por el sumario que rige en la causa no se puede brindar más información. “Estamos esperando la autopsia”, dijo.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se comprometió a hacerse cargo del traslado del cuerpo en cuanto la justicia lo permita.