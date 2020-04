SANTA CRUZ (ADNSUR) - La familia de la docente Jesica Minaglia, asesinada la semana pasada en la ciudad santacruceña de Comandante Luis Piedra Buena, se presentó el martes como querellante en la causa por "presunto femicidio", mientras la jueza a cargo de la pesquisa participó de rastrillajes ordenados en base a cámaras de filmación, informaron fuentes de la investigación.



"Vimos el expediente, son dos cuerpos y hemos pedido fotocopias de todo, mientras se están pidiendo un montón de periciales tanto a Policía como a Gendarmería", dijo a Télam Enrique Papa, abogado del gremio docente Adosac, que representa a la familia junto a Raquel Coronel.



Según informó, "todavía se espera que vuelvan los resultados de las pericias realizadas en busca de ADN", luego de lo cual van "a volver el lunes, pero hay una gran actividad judicial de la que se esperan los resultados".



"Por nuestro lado también vamos a pedir que tome mayor intervención Gendarmería, por una cuestión de intereses contrapuestos, porque el acusado es policía de la provincia", dijo Papa sobre el único detenido en la causa, Pablo Alejandro Núñez (36), ex pareja de la víctima, quien fue llevado a indagatoria pero se negó a declarar el viernes, y le fue negado un pedido de excarcelación que presentó la defensora oficial Flavia Castelini.

Papa explicó que la jueza penal Noelia Ursino continúa ordenando pericias y que aún no dicta un procesamiento.



"La jueza tiene diez días para decir si procesa o no (a Núñez), que entiendo, por lo que vimos del expediente con la doctora Coronel, que existen fuertes indicios como para hacerlo", dijo el letrado de la familia.



Consultado sobre esos indicios, Papa refirió "que fue el último que la vio viva, que había una serie de amenazas que exteriorizó la madre y algunas compañeras docentes, más la actitud de él".



También dijo que en el expediente, además de la madre de Jésica, Nélida González, que contó la amenaza de Núñez hacia su hija, consta el testimonio de un amigo que acompañó conversaciones mantenidas con la víctima donde figura la situación que atravesaba con su ex pareja y padre de su hijo de dos años y nueve meses.



Otras fuentes ligadas a la investigación informaron que la jueza Ursino se hizo presente en Comandante Luis Piedra Buena, durante rastrillajes a cargo de la DDI de la Policía de Santa Cruz, "ordenados en base al análisis de cámaras de filmación", recopiladas por la fuerza.



De acuerdo con la autopsia, la víctima, que tenía la ropa ensangrentada, murió por un traumatismo encéfalo craneano producto de algún golpe.



Al día siguiente, Núñez quedó detenido por el crimen, tras lo cual, los restos de la docente fueron inhumados el viernes último en el cementerio local, adonde solamente estuvieron presentes sus familiares directos, aunque el cortejo fúnebre estuvo acompañado de un "ruidazo" en distintos puntos de la ciudad.