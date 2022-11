Norma "Lily" Carrizo, de 53 años en ese entonces, vivía en el barrio Roca en la zona sur de Comodoro Rivadavia. El viernes 22 de Diciembre de 2017 le envió un mensaje a una de sus hijas a las 11:51 de la mañana antes de salir de su casa. "Hola Amor. Tengo que hacer. Vuelvo tarde. Lo mucho que te amo. Sos mi compañera".

Después se tomó un remís hacia Rada Tilly, se bajó en Avenida Moyano y nunca más se supo de ella. El próximo 22 de diciembre se cumplirán 5 años de una búsqueda que su familia no paró ni un día de estos “1.791”

Mataron a puñaladas a un joven de 33 años en Comodoro: "Los vecinos escucharon que pedía ayuda"

“El corazón no abandona, presiente, siente, reclama, se estruje, se rompe, se reconstruye como puede y vuelve al inicio nuevamente”, contó una de las hijas de Norma a través de una publicación en la página de Facebook “Buscamos a Norma Carrizo”, sobre esas sensaciones diarias con las que debe convivir un familiar de un desaparecido.

“No es verdad que olvidamos, que la desaparición de años ya no afecta tanto, no es verdad que lo asumimos, no es verdad que no extrañamos… nada de eso tiene sentido cuando vivís en el año de la desaparición literal, pero con 5 años encima que ya lleva la eterna búsqueda”, planteó.

Fuerte choque en la Ducós terminó con un motociclista en "coma farmacológico"

La joven lamentó tener que estar insistiendo continuamente ante la justicia para que se siga accionando la búsqueda para finalmente saber qué fue lo que sucedió con “Lily” ese 22 de diciembre.

"No puede ser normal que nadie haya visto/escuchado nada. Tengo un único deseo y es ver ingresar a mamá por la puerta, ver que está sana, que no le falta ni un solo cabello, que tantos años sin verla no han cambiado su esencia ni apariencia… ese es mi deseo, mi anhelo y lo que espero y espere por 1791 días".