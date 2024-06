El 1° de enero de 1997, la familia de Hernán Soto decidió recibir el primer día del año en el camping San Carlos, ubicado a unos 40 km al norte de Comodoro Rivadavia, cuando el nene de 10 años - el mayor de cuatro hermanos - fue a comprar una gaseosa a la proveeduría del camping y nunca más se supo de él.

Hoy a 27 años de su desaparición, y tras la desaparición de Loan Peña que tiene conmocionado al país ya que se trataría de un caso de trata de personas, Marcela Muñoz, mamá de Hernán Soto, rememoró en diálogo con ADNSUR las sensaciones ante una nueva desaparición de un menor en el país.

“Con la desaparición de Loan, estamos reviviendo todo lo que nos pasó a nosotros; aunque la ventaja que hay hoy para la búsqueda es la tecnología”, indicó a este medio.

Y reconoció que “como en varios casos de desapariciones en Argentina los puntos en común es que desaparecen, se encuentran -o no- rastros, pero siempre hay una línea de tiempo, un espacio en vacío que es el momento en donde se lo llevan y desde ese momento ya no las encontramos más”.

“Si esta situación pasara hoy, el lugar hubiese quedado preservado, no hubiese entrado toda la gente al lugar y hubiesen podido obtener huellas dactilares, hubiésemos podido probar que Hernán había estado en ese lugar", indicó.

A lo que se sumó que debió esperar 48 horas para poder hacer la denuncia por desaparición, y que debió probar mediante la Partida de Nacimiento que Hernán “existía” y con testigos que había estado ese día en el camping. “Fue todo muy irregular”, aseguró al mirar hacia atrás.

Hernán Soto fue el primer niño desaparecido en Comodoro Rivadavia el 1 de enero de 1997.

Marcela recordó que en “aquel momento era impensado pensar en un caso de Trata de Persona. Nosotros podíamos decir: acá lo levantaron, se lo llevaron, pero si no tenés forma de probar en hechos, para la justicia no pasa a ser nada más que una hipótesis de la familia”, relató.

“Nosotros al tercer día encontramos los rastros que para la teoría nuestra, hoy después de haber vivido tanto, entendemos que lo tuvieron tres días encerrado en un lugar, se lo llevaron antes de que nosotros encontremos los rastros, pero tuvo que haber connivencia con gente del lugar, porque no rompieron nada”, afirmó.

“HEMOS TENIDO COMO 8 COTEJOS DE ADN”

Marcela hizo una comparativa de los casos y recordó que cuando desapareció Hernán “también vinieron con una zapatilla número 37, después un pañuelo de mano de hombre. No es que se repite la historia, pero son secuencias parecidas".

A pesar del paso del tiempo, Marcela sigue buscando y esperando a Hernán. “Hemos tenido como 8 cotejos de ADN a nivel país pero todos negativos hasta ahora”.

El último llamado de alerta lo recibió en pandemia, “no sabes qué hacer porque estábamos en pandemia encerrados, no podíamos ir al juzgado. Mandé un mail y me contacté con el Juzgado y comenté que me dijeron que en Pico Truncado había un chico con características similares, pero bueno, el chico presentó su certificado de nacimiento y todo”.

Según Marcela “nos perdimos la parte más importante, quizá uno sin saber es abuelo, si lo llegara a encontrar retomaríamos como una amistad, no queremos romper vínculos ni lazos porque no sabemos cómo siguió su vida".

DESAPARICIONES EN FECHAS CLAVES

Los registros indican que los chicos suelen desaparecer en fechas festivas. Cumpleaños, día del Padre, día de la primavera "del 95 a esta parte se usaba en esas fechas donde había mucha gente, concurrían a pasar el día a otro lado y ahí aprovechaban."

Según las estadísticas, Marcela cuenta que los chicos que desaparecen en nuestro país son en general buscados para adopción en el caso de recién nacidos hasta los cinco años. "Y después el resto de las edades es la imaginación, porque no podés probar que es para Trata, para trabajo en el campo".

"Hasta que Dios me dé vida lo voy a seguir buscando, en 1997 eran chicos y hoy son hombres, quizá alguno de esos chicos escucharon en su casa algo y bueno, apuesto a que algún día alguno venga, se acerque, nos mande un mensajito. Desde 1997 hasta hoy jamás cambié mi número de teléfono con la esperanza de que pueda algún día alguien mandarte un mensaje", concluyó.