Estafaron a una comodorense y pidieron dos créditos a su nombre: "Me dijeron que eran de Netflix"

Una mujer de Comodoro Rivadavia denunció que fue estafada de manera telefónica y le robaron un total de $300.000 pidieron dos créditos a su nombre.

Según declaró en diálogo con ADNSUR, Beatriz Gura realizó la denuncia correspondiente al Banco Nación, desde donde destacaron que recibieron varios reclamos similares durante los últimos días.

“Yo tenía un problema en que Netflix no me aparecía en un televisor. Entonces entro por Internet a la página oficial de Netflix y salía un WhatsApp”, explicó.

“Al rato me hacen un llamado de Netflix, diciéndome que me van a ayudar a solucionar el problema, muy amables, me van haciendo hacer una serie de cosas, hasta que me hacen poner el teléfono boca abajo cerca del televisor”, dijo.

“Me doy cuenta cuando me piden que le haga un reconocimiento facial. Y me preguntaron si yo estoy pagando con la misma cuenta en Netflix, que termina en un número determinado. No doy todo el número, pero ellos lo tenían. Ellos de Netflix sacaron todos los datos, no sé de dónde, pero el número de la tarjeta lo tenían. Me seguían pidiendo el reconocimiento facial”, detalló.

La mujer accedió al reconocimiento, lo que ocasionó que los estafadores tengan vía libre para utilizar sus claves. “Cuando me siguen dando indicaciones, les dije que a mí me suena a estafa, ya que no necesitaban pedirme todos estos datos. Me dijeron que eran una empresa muy seria y toda la labia”.

Beatriz decidió ingresar en su cuenta bancaria, donde advirtió que había una transferencia realizada. “Les dije que había una operación, y me dijeron ”le queremos hacer la restitución porque le hemos estado cobrando de más y le queremos devolver. Vemos que usted tiene otra cuenta en el Banco de Córdoba, por favor, ingrese, dígame el número", expresó.

La mujer declaró que en ese momento tomó dimensión de lo ocurrido. "Me di cuenta y no entré". Pero me sacaron la plata que tenía en la otra cuenta, hicieron una transferencia. También pidieron dos créditos que los voy a tener que pagar".